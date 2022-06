Si spacciano per volontari della Cooperativa sociale Gruppo Amicizia, attenti alle truffe

Alcuni malintenzionati hanno truffato dei cittadini di Gorla Minore, spacciandosi per volontari del Gruppo Amicizia. La notizia, che ha subito fatto allarmare la Cooperativa sociale, ha iniziato a circolare in paese nella giornata di ieri.

Sembra infatti che dei malviventi abbiano suonato il campanello di un’abitazione a Gorla, chiedendo un contributo economico per supportare l’attività ricreativa destinata ai ragazzi disabili che frequentano la cooperativa.

La persona truffata ha elargito una somma di denaro, ma poi, rimasta sola, riflettendo sulla conversazione avuta con il falso volontario, ha deciso di contattare l’associazione per chiedere conferma dell’attività.

«Gli è stato detto che stavamo raccogliendo del denaro per organizzare una gita per i ragazzi al Parco Altomilanese – raccontano dalla sede in via Cesare Battisti – ma si tratta di una vera e propria truffa. Abbiamo subito segnalato la cosa alle Forze dell’Ordine. Non raccogliamo donazioni porta a porta: i canali per contribuire all’attività della cooperativa sono solamente quelli ufficiali, facendo donazioni sul nostro iban o acquistando oggetti, regali e i lavori dei ragazzi nel negozio “Amicizia in Bottega”».

I ragazzi della cooperativa sociale Gruppo Amicizia

Le attività del gruppo sono sempre supportate dalla comunità gorlese: il legame dell’associazione con il paese è molto forte, testimoniato da iniziative, come la recente “Via dell’Amicizia” – giusto per fare un esempio – che ottengono sempre un successo e un’attenzione costanti. Forse, è proprio facendo leva su questi sentimenti di affetto e solidarietà, che i malfattori hanno provato a mettere a segno una truffa.

Dal Gruppo Amicizia è però giunto un avvertimento, che i volontari sperano arrivi a tutta la valle Olona. Per qualsiasi dubbio sulle iniziative del gruppo – che ricorda di non aver mai utilizzato il ‘porta a porta’ per chiedere donazioni – è possibile chiamare il numero 0331/604570 o scrivere a gruppoamicizia@gruppoamicizia.it.