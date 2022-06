Si è spento a Varese don Nino Origgi, parroco di Bizzozero dal 1985 al 2016

All’età di 82 anni si è spento l’ex-parroco di Bizzozero, don Nino Origgi. Nativo di Milano, era arrivato nel quartiere di Varese nel 1985, è stato parroco della parrocchia dei Santi Martiri Evasio e Stefano sino al 2016. Lo riporta il portale Bizzozero.net. (foto di Mario Bianchi)

Don Giambattista Origgi (detto Giannino ,da cui il soprannome con cui oggi tutti lo conoscono di Nino), è nato a Milano il 27 luglio del 1940; ordinato sacerdote il 26 giugno 1965 a soli 25 anni, il suo primo incarico pastorale è stato presso la parrocchia di S. Vincenzo in Prato, della città meneghina, come coadiutore. Con l’avanzare dell’età aveva lasciato la responsabilità della gestione della parrocchia varesina nel 2016 ma è rimasto a Bizzozero come sacerdote residente sino a che problemi di salute ne hanno costretto il ricovero in un centro di assistenza nel 2020.

