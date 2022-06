Si torna a cantare nelle piazze con il coro Divertimento Vocale

Il coro Divertimento Vocale torna a cantare nelle piazze. Arriva Summer Season 2022, la rassegna di concerti estivi organizzati per l’estate 2022. Finalmente ci si può trovare e cantare insieme. E regalare emozioni a chi ascolta. Il gruppo non ha perso tempo e ha organizzato il proprio cartellone estivo.

Una tournée in provincia di Varese che vede anche un concerto nel cuore di Gallarate, la città natia della formazione musicale. «Ci siamo, siamo tornati, finalmente – si legge sulla loro pagina Facebook – e con piacere desideriamo condividere con te le date dei nostri prossimi concerti. Non prendere impegni per questi primi concerti estivi e… agenda o smartphone alla mano, segnateli e non mancare, ti aspettiamo».

Ecco le date:

11 giugno – Arsago Seprio

14 giugno – Crugnola di Mornago – tensostruttura

18 giugno – Gallarate – piazza della Libertà

2 luglio – Caronno Varesino

Per informazioni: info@divertimentovocale.org