“Situazione di incertezza, serve reinventare la cooperazione”

C’è bisogno dei una rigenerazione nel lavoro della cooperazione. È quello che è emerso da più voci nell’assemblea che si è svolta venerdì sera, 24 giugno, la settima interprovinciale (Como e Varese) di Confcooperative Insubria, i cui vertici si sono riuniti alla ex Stamperia di Val Mulini a Como, alla presenza di oltre 100 persone intervenute in rappresentanza delle 392 cooperative che fanno parte dell’ente, tra le due provincie.

Il contesto dell’incontro era quello della post pandemia, quello in cui c’è bisogno di una ripartenza decisa, proprio come definito dal titolo: “Rigenerazione, luoghi di nuovi mutamenti“. Erano presenti il presidente nazionale Maurizio Gardini, il presidente della Camera di Commercio Marco Galimberti, laparlamentare Pd che ha collaborato alla legge sulla rigenerazione urbana Chiara Braga, il presidente Confcooperative Insubria Mauro Frangi.

«Da questa ultima fase, dall’inizio della pandemia, le cooperative, come anche le PMI, ne stanno uscendo indebolite, non dal punto di vista dell’occupazione, ma sicuramente nel fatturato – ha spiegato Mauro Frangi (nella foto sopra), presidente Confcooperative Insubria, durante il suo intervento -. Dopo la stagione in cui ci siamo ritrovati nel Covid siamo ripartiti, l’entusiasmo è cresciuto: a metà 2021 abbiamo registrato segnali di ottimismo che non vedevamo da anni. Poi il boom dell’inflazione e poi la guerra ci hanno riportato in una situazione di incertezza per il futuro. Adesso siamo dentro un sistema che è pieno di contraddizioni: il Covid ci ha lasciato una situazione con molti paradossi, con un debito pubblico abnorme, ma nello stesso tempo continuano le domande di aumento della spesa pubblica. Inoltre, molti lavori che ci hanno sostenuto durante la pandemia, siamo tornati a metterli nel mondo dell’invisibilità. E poi, non solo non si trovano più occupazioni per lavori umili, oggi non si trovano più nemmeno infermieri, educatori, assistenti sociali. È tra queste contraddizioni che serve una profonda rigenerazione del modello economico sociale».

Il problema è stato sottolineato anche da Maurizio Gardini (foto sotto): «Non sarà una stagione per annoiarsi pur in una situazione incerta e difficile, dobbiamo continuare a coltivare il pensiero che la cooperazione non ha esaurito la sua storia, che possiamo contribuire a costruire un Paese con maggiore coesione ed equità sociale».

A sottolineare l’importanza di questi interventi, è stata la testimonianza di Filippo Oldrini (foto sotto), responsabile area inserimento lavorativo della cooperativa Solidarietà e servizi di Busto Arsizio che ha raccontato la sua storia: «Ci occupiamo di cura e inserimento lavorativo, anche di persone con disabilità. Siamo inseriti dentro in un sistema con Confcooperative. L’esperienza che vorrei raccontare è la nostra, simile a quella di molte altre realtà». Ha poi aggiunto un paragone che rende bene l’idea e l’efficacia delle cooperative: «Esiste quell’arte giapponese con cui si può aggiustare un oggetto, anche vecchio o dimenticato, con un filo d’oro. Ed è questo quello che fanno le cooperative con le loro realtà, danno un valore aggiunto paragonabile a quel filo d’oro».