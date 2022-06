Skorpions Varese: “Un titolo che premia anni di lavoro. Faremo la Prima Divisione”

Con una strepitosa vittoria ottenuta al “Vigorelli” di Milano ai danni dei Lions Bergamo, gli Skorpions Varese hanno vinto il “Silver Bowl”, la finale del campionato di football americano di Seconda Divisione, il torneo che equivale alla Serie B nazionale, ottenendo così la promozione alla Prima Divisione dell’anno venturo.

Una partita storica, nella quale i rossoargento hanno progressivamente staccato i rivali sino al risultato finale di 35-21 che ha confermato la superiorità dei varesini autori di una stagione quasi perfetta, con una sola sconfitta subita proprio per opera dei Lions (al “Franco Ossola”) nel girone iniziale.

Il record dell’annata è stato quindi di 8-1, otto successi e un solo stop. A completare l’opera anche il titolo di miglior giocatore della finalissima nelle mani di Matteo Mozzanica, il ricevitore degli Skorpions autore di alcune delle più belle giocate del SilverBowl (era la 27a edizione) in perfetta sintonia con il quarterback Riccardo Crosta.

Gli Skorpions sono una delle due franchigie cittadine (l’altra sono i Gorillas), quella con la storia più lunga: fondati nel 1983, hanno disputato alcuni campionati della massima serie e ottenuto diversi successi nelle categorie minori. Il Silver Bowl 2022 arriva a pochi mesi dal titolo nazionale di flag (la disciplina propedeutica al football che non prevede placcaggi ndr) under 18 a conferma della bontà del cammino intrapreso dalla società. Ne parliamo con Enzo Petrillo, vicepresidente, a pochi giorni dal trionfo del “Vigorelli”.

Mozzanica con il premio di MVP – foto Fidaf/G. Busi

Petrillo, innanzitutto la sensazione di un successo come quello ottenuto dagli Skorpions.

«Una soddisfazione enorme, senza dubbio. La vittoria nel Silver Bowl completa un cammino che comprende anche il titolo nel flag giovanile e credo che la società abbia davvero svolto un ottimo lavoro in queste ultime stagioni, pur rese difficili dal Covid».

Il “Vigorelli” tutto esaurito è stata una “vittoria nella vittoria” anche per la vostra società.

«Esatto, è stato anche un successo di pubblico; per la finale erano in vendita 850 biglietti perché quella è la capienza attuale delle tribune, e sono andati tutti esauriti regalando una cornice notevole alla partita. Un bene anche per la federazione e per il movimento. Inoltre più della metà dei presenti sono venuti da Varese per sostenere gli Skorpions: significa che la gente ci segue, ci conosce e si appassiona a questo sport».

La domanda principale per il futuro è facile: accetterete di disputare la Prima Divisione, ovvero la Serie A?

«Sì, l’abbiamo ottenuta sul campo e la disputeremo. Naturalmente dovremo lavorare per partecipare in modo adeguato al campionato e quindi faremo le nostre valutazioni anche perché avremo la possibilità di ingaggiare due stranieri e un oriundo e ciò ovviamente peserà sulle casse societarie. Però l’anno prossimo saremo al via del massimo campionato».

Foto Fidaf/G. Busi

Da due anni avete fatto una scelta strategica forte, quella di ingaggiare un coach americano come Nick Holt. Una mossa che ha pagato.

«Ha pagato non solo per l’apporto dato dalla panchina ma anche perché la presenza di Holt ha fatto crescere sia gli atleti sia i tecnici. Prima ho accennato al fatto di poter ingaggiare giocatori stranieri ma credo che ci muoveremo anche per integrare il coaching staff, perché i risultati e i miglioramenti passano anche attraverso un consolidamento degli uomini che guidano la squadra. Il contributo di Holt, poi, è sotto gli occhi di tutti ed è stato molto importante».

LA PARTITA STORICA

Lions Bergamo – Skorpions Varese 21-35

(7-0; 7-21; 0-6; 7-8)

Marcatori Varese – (II q): Piazzi td, Mora td, Mozzanica td, Girardi 3 tr 1 pt; (III q): Petrillo td; (IV q): Crosta td, Brovelli tr 2 pt.