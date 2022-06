Soldi agli oratori e alle famiglie di Busto Arsizio per mitigare i costi dei centri estivi

Soldi alle parrocchie per gli oratori estivi e parziale rimborso alle famiglie che frequenteranno i centri estivi organizzati da associazioni e privati nel territorio comunale. In attesa che venga risolta la questione dell’accordo tra educatrici e amministrazione comunale per i centri estivi 0-6 anni, l’assessore all’Istruzione Daniela Cerana inizia a mettere dei punti fermi.

È stato approvato oggi, mercoledì, dalla giunta il sostegno alle parrocchie per la realizzazione dell’oratorio estivo 2022 con un contributo economico di 35.000 euro che sarà ripartito tra le parrocchie in modo proporzionale agli iscritti e ai giorni di frequenza.

L’esecutivo metterà anche a disposizione delle famiglie dei ragazzi di età compresa tra i 7 e i 17 anni 20.000 euro per l’erogazione di un contributo straordinario a parziale rimborso della frequenza presso i centri estivi del territorio comunale organizzati da Associazioni e da privati.

Anche per quest’anno, l’obiettivo è infatti quello di favorire nel periodo di chiusura delle scuole la partecipazione dei bambini e dei ragazzi a iniziative educative che favoriscano la socialità e il benessere fisico, psicologico e sociale, soprattutto dopo l’esperienza di isolamento sociale vissuta in questi anni di pandemia.