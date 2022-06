Solidarietà e Progresso: «A Fagnano Olona contano più le deiezioni canine che le morti bianche”

«Sì alla mozione sulle deiezioni canine e no a quella sulle morti bianche. Durante il consiglio comunale del 30 maggio, siamo stati nostro malgrado, spettatori del triste spettacolo di una maggioranza che approva una mozione sulla raccolta delle deiezioni canine e boccia, senza nemmeno fornire le motivazioni, la nostra mozione sulle morti bianche». Il gruppo di opposizione Solidarietà e Progresso, dopo l’ultimo consiglio comunale, ha voluto esprimere anche a mezzo stampa il proprio scoramento per l’ennesimo no ad un’iniziativa delle minoranze in consiglio.

I numeri

«I dati forniti da Cgil e Inail , potrebbero parlare da soli – fanno sapere dal gruppo – : nel 2021 le denunce di infortuni sul lavoro , sono state 555236 di cui 1221 con esiti mortali. La Lombardia è stata la regione più colpita dagli incidenti sul lavoro con il 24% delle vittime del paese. In Lombardia nei primi 2 mesi dell’ anno gli incidenti mortali sul lavoro sono stati 24 ben 10 in più rispetto a quelli del 2021. Non da ultimo il fatto che, da dati Inail, risulta che a Gennaio 2022 gli incidenti sul lavoro in Lombardia sono aumentati del 74,8% rispetto allo stesso mese dell’ anno precedente».

La vittima a Fagnano Olona

Anche la provincia di Varese e la stessa Fagnano Olona non sono esenti dal problema: «Per quanto riguarda la provincia di Varese gli infortuni lavorativi sono passati dai 647 del Gennaio 2021 ai 912 del Gennaio di quest’ anno. Anche a Fagnano Olona il 23 Marzo 2022 si è verificato un incidente mortale sul lavoro in cui a perdere la vita è stato un lavoratore di 41 anni che stava eseguendo un’opera di manutenzione ad un palo della linea telefonica».

La mozione

Proprio alla luce di quest’ultimo episodio, con una mozione, il gruppo Solidarietà e Progresso ha chiesto «più sicurezza negli ambienti di lavoro comunali e delle sue partecipate e più controlli nei cantieri appaltati dal comune: «Abbiamo chiesto al sindaco di sensibilizzare la classe imprenditoriale locale sfruttando il suo giretto social del venerdì. Abbiamo chiesto alla maggioranza di esprimersi favorevolmente nei confronti della proposta di legge presentata in parlamento e che propone l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico del reato di omicidio e lesioni sul lavoro. Abbiamo chiesto di relazionare annualmente il consiglio comunale sui dati degli infortuni nel comune di Fagnano. Non abbiamo ottenuto nulla».

Tutti i consiglieri di SiAmo Fagnano hanno votato compatti contro la sensibilizzazione del problema delle morti bianche ma tutti insieme hanno votato a favore della mozione per la sensibilizzazione della cittadinanza alla raccolta delle deiezioni canine: «Prendiamo atto delle priorità e delle sensibilità di questa maggioranza»