Per il sottopasso di Sant’Anna a Busto serve un altro milione: “Rincari per materiali, energia e rifiuti trovati”

Finire il sottopasso di Sant’Anna costerà un (bel) po’ di più rispetto a quanto inizialmente previsto. L’amministrazione comunale di Busto dovrà infatti mettere mano al portafoglio per quasi un milione di euro per concludere tutte le opere stradali che renderanno operativo l’attraversamento attesa da decenni.

Nella riunione di giunta di mercoledì 22 giugno l’amministrazione, su proposta del sindaco, ha infatti approvato l’incremento di spesa necessario alla realizzazione delle strade di collegamento al sottopasso di Sant’Anna. “I costi -si legge in una nota di Palazzo Gilardoni- preventivati in 3 milioni di euro, sono saliti a 3.98, a causa sia dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e dell’energia determinato dalla situazione congiunturale, sia dalla necessità di prevedere nel quadro economico delle somme aggiuntive per interventi di rimozione di materiale rinvenuto nelle aree di progetto”.

Nel terreno sono stati trovati infatti molti rifiuti, tra cui anche amianto.

La nuova strada era attesa da molti anni e collegherà il Sempione con la via per Cassano Magnago, passando sotto la ferrovia e sfiorando il quartiere con una nuova strada. Per il momento è stata realizzata la struttura del sottopasso mentre nei successivi lotti bisognerà completare il collegamento stradale e ciclopedonale. Ad oggi l’unico modo per un residente di raggiungere il centro è quello di costeggiare la ferrovia fino al sottopasso di via Tasso e sbucare nella zona della stazione centrale.