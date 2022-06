A Gallarate Sciarè fa festa per una settimana

La comunità dello Sciarè è pronta per fare festa in occasione della ricorrenza del santo patrono, San Paolo.

Un appuntamento che durerà una settimana, da sabato 18 a domenica 26 giugno presso l’oratorio di via Cattaneo, fulcro delle attività della parrocchia e di tutte le realtà del quartiere ad essa collegata.

Si parte sabato 18 con la festa della Polisportiva San Paolo al termine della stagione che ha visto impegnati più di 200 atlete e atleti di calcio e pallavolo dai 5 anni in su.

Domenica 19 Finali del campionato PGS Under 20 femminile.

Martedì 21 serata dedicate allo sport con partite e mini tornei di calcio e pallavolo dedicati ai più piccoli, giovedì 23 invece giocano gli adulti e la prima squadra di pallavolo femminile che quest’anno ha ottenuto una storica promozione in seconda divisione sotto la guida di coach Guido Franzi.

Venerdì 24 spazio agli oratori della comunità pastorale San Cristoforo ( Sciarè, Cedrate; Ronchi, Centro ) che si ritroveranno sotto la guida di Don Simone e dei tantissimi animatori che di giorno seguono i ragazzi negli oratori estivi.

Subito prima, dalle 19:00, “Ti racconto una storia”: Marina Bianchi, responsabile della Scuola dell’Infanzia Borgomanero , coinvolgerà i piccolissimi con le sue letture sul prato.

Sabato il clou, con il concerto dei Logiti Live e l’ormai consolidato Sciarè’s Got Talent.

Condotto da Andrea Orsini e Gaspare Apicella vedrà sul palco le esibizioni di cantanti, attori e chiunque abbia voglia di mettersi in gioco per vincere la terza edizione. Quest’anno giuria d’eccezione composta dagli amministratori del gruppo Facebook cittadino “Gallarate è…”, Monica Salomoni, Emanuele Mulazzani e Giorgio Svezia.

Si chiude domenica mattina con la Santa Messa animata dalla Corale San Paolo.

Una cinquantina i volontari in campo, tra campi, palco, cucina e bar aperti tutti i giorni per gustarsi i classici panini con la salamella, per una settimana di festa e partecipazione per una delle comunità più attive della città.