Sport e testa: domenica a Cardano una “chiacchierata” tra allenatori e mental coach

Domenica 12 giugno si conclude il ciclo di incontri promossi dal Circolo Quarto Stato e Abitare Le Idee, dedicato allo sport, tra idee e storie.

Formula consolidata: ci si trova alle 19, ora dell’aperitivo, c’è un palchetto, ci sono i tavoli per bere qualcosa (con un cocktail dedicato per ogni serata) e seguire l’incontro.

Ospiti di domenica 3 luglio sono Giulia Momoli e Gabriele Colombo, entrambi sport coach, a confronto con due allenatori, per parlare di sport e testa, motivazioni e metodi. Con Momoli e Colombo chiacchiereranno Alessandro Zavarise, allenatore del Cardano91 Calcio a 5, neopromosso in serie B, e Danilo Lemma, allenatore dei Saints Pagnano di Serie A2.

Una serata per parlare di sport e mentalità vincente partendo dalla storia di come allenatori e squadre raggiungono insieme i loro obiettivi e su come si può migliorare l’approccio mentale alla prestazione sportiva, partendo dal punto di vista di allenatori e sport coach.