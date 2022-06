Start me up! Finardi dà il benvenuto agli Stones a Milano Malpensa

Dopo due anni di pandemia, l’aeroporto di Milano Malpensa diventa nuovamente palcoscenico di eventi musicali: martedì mattina Eugenio Finardi è stato protagonista dell’appuntamento della “Festa della Musica” allo scalo milanese.

Qui, in aeroporto dove un via vai di persone si incontrano casualmente, Finardi è stato decisamente un’inaspettata sorpresa. E se i voli accorciano le distanze, lo spazio dell’aerostazione, più raccolto rispetto alle grandi location dei concerti, permette un ascolto da molto vicino dei suoi maggiori successi intervallati con gli omaggi ai Grandi della Musica.

Il cantautore milanese ha proposto alcuni dei suoi successi più noti, come Extraterrestre, La Radio, Un uomo. Ma in un luogo di transito dove si parla ogni lingua ha voluto inserire pezzi internazionali, come l’Halleluja di Leonard Cohen chiudendo con Satisfaction in omaggio ai Rolling Stones che suonano a Milano proprio questa sera.