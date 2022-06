Stefania Castagnoli è il nuovo sindaco di Gerenzano.

Si riconferma quindi per il terzo quinquennio di fila la lista civica Insieme e Libertà per Gerenzano, con il 54% dei voti (2.028 voti). Assessore al Bilancio uscente, Castagnoli succede ad Ivano Campi, sindaco di Gerenzano nei precedenti 10 anni, sempre con la lista civica Insieme e Libertà per Gerenzano.

Seconda lista quella di Ambrogio Clerici (Centrodestra Gerenzano) che ha totalizzato il 35% dei voti (1.316 voti), mentre la terza lista è quella guidata da Lisa Molteni (Idee in Comune Gerenzano), con l’11% dei voti (412 voti).

L’affluenza in questa tornata elettorale si è attestata al 46,06%, con 4.098 cittadini votanti. Nel 2017 l’affluenza era stata del 53,37%, con 4.486 persone votanti.

«Orgogliosa e molto emozionata, sono contenta che i cittadini abbiano scelto Insieme e Libertà per Gerenzano e quindi me come sindaco. Voglio essere veramente il sindaco di tutti, quelli che mi hanno votato e quelli che non mi hanno votato. Ce la metterò tutta».

Ambrogio Clerici (Centrodestra Gerenzano):

Le dichiarazioni del candidato sindaco Ambrogio Clerici: «Sapevamo già da ieri sera che l’affluenza sarebbe stata bassa. Ieri sera avevamo qualche dubbio, abbiamo sperato fino all’ultimo. Per quanto mi riguarda il nostro gruppo rimane unito e sicuramente si merita di continuare nei prossimi anni. Faremo un’opposizione puntuale come abbiamo fatto in questi cinque anni».

Lisa Molteni (Idee in Comune Gerenzano):

Le dichiarazioni della candidata sindaca di Idee in Comune Gerenzano Lisa Molteni: «Sono felicissima perché per me questa è una vittoria. Ci siamo proposti sul territorio con volti nuovi, programma nuovo e progetti nuovi e abbiamo conquistato l’11%. Ringrazio tutti i gerenzanesi e le gerenzanesi che ci hanno dato fiducia. Garantiremo fin da ora il massimo impegno per tutta la comunità. Faccio i miei complimenti alla sindaco Castagnoli. Saremo attenti e presenti, con un’opposizione senza sconti, agiremo sempre e soltanto nell’interesse dell’ente e dei cittadini».