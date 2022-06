Sulle violenze a Malpensa il Prefetto ha ricevuto i sindacati di base: “Un tavolo comune entro pochi giorni”

Si è tenuto alle 12 del 22 giugno l’incontro tra il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello e i rappresentanti dei sindacati di base USB e ADL.

Il delegato sindacale di USB Ivan Rossi e quello di ADL Andrea Tommasi sono stati ricevuti dal Prefetto in risposta alla loro richiesta di udienza sui gravi fatti avvenuti a Malpensa a danno dei lavoratori: «Abbiamo portato l’esempio delle violenze che ci sono state – ha spiegato Rossi – E abbiamo espresso preoccupazione sul fatto che possano moltiplicarsi questo genere di episodi, in un periodo “caldo” per le partenze per le vacanze, e stante la mancanza di personale».

Una preoccupazione condivisa dal Prefetto, che ha proposto di affrontare quanto prima il problema con un tavolo più largo: «Ha già anche proposto la data, il primo luglio, per un tavolo dove partecipino tutti i sindacati, le forze di polizia, gli handlers e soprattutto Enac e Sea – ha precisato Rossi – Perchè ritiene, e noi siamo d’accordo, che la questione deve essere affrontata da tutte le realtà coinvolte».