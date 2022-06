Taglio del nastro per Punto Rosso, nuovo bar e spaccio della Paolo Lazzaroni & Figli

Lunedì 6 giugno taglio del nastro a Saronno per Punto Rosso, il nuovo bar della Paolo Lazzaroni & Figli con annesso un rinnovato e più ampio spaccio dolciario.

L’idea di aprire una nuova attività targata Paolo Lazzaroni & Figli nella sede di via Gorizia 41 è partita prima dell’avvento della pandemia mondiale, ma si è poi concretizzata solo oggi. A spiegare il nuovo progetto è Luca Lazzaroni, amministratore delegato della storica azienda saronnese nota per i suoi Amaretti, Panettoni e per il liquore Amaretto: «Punto Rosso perché non c’era una parola che rendesse meglio l’idea, sia della proposta bar sia del rinnovato spazio. Inoltre il rivestimento esterno, del classico rosso Lazzaroni, lo rende immediatamente visibile da chi passa in via Parma».

Punto Rosso si trova in via Gorizia 41 ed è aperto dalle 7:00 alle 19:00, dove oltre allo spaccio dolciario con vendita diretta di biscotti e liquori, sarà possibile gustare una ricca colazione, pranzo o aperitivo all’annesso bar, fornito di 50 posti a sedere.