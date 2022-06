Tappa 3 per il Tour della Calabria per i ciclisti varesini, da Gerace a Isola Capo Rizzuto

Terza tappa degli “Amici di Varese” in terra calabrese per il Tour in memoria del cavalier Vincenzo Bifulco. I 22 ciclisti amatoriali, partendo dall’altopiano di Gerace, hanno affrontato i tornanti verso Locri, tornando a lambire le acque dello Ionio.

160 km con un dislivello di 700 metri combattendo con un caldo che ha toccato i 40°, pedalando comunque con una media di 27km/h.

Un simpatico fuori programma aver incontrato nel tragitto, Peppone di Linea Verde Rai. Arrivo a Isola Capo Rizzuto con significativo incontro con sindaco Maria Grazia Vittimberga e le associazioni benefiche l’isulitane.