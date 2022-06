Tempo di esame di maturità per 208 alunni degli IstitutiFiorini e pantani. Tra di loro anche Willy Gnonto

Saranno ben 208 gli studenti degli istituti superiori paritari Olga Fiorini & Marco Pantani chiamati mercoledì 22 giugno ad affrontare la prima prova del loro esame di maturità. Fra questi ragazzi, ci sarà anche uno degli sportivi più in vista del momento. Si tratta Degnand Wilfred Gnonto, per tutti Willy, il calciatore di Baveno divenuto la stella emergente della nuova Nazionale Italiana che Roberto Mancini sta forgiando in queste settimane. L’attaccante, figlio di immigrati della Casto d’Avorio, è stato convocato per la fase di ricostruzione della squadra dopo il fallimento della qualificazione al Mondiale e sta stupendo tutti quanti. Contro la Germania ha anche segnato il primo gol in maglia azzurra, conquistando unanimi consensi da osservatori e tifosi, divenendo oltretutto il giocatore più giovane (con i suoi 18 anni e 222 giorni) ad aver messo a segno una rete con la casacca dell’Italia.

Ebbene Willy fa parte della schiera di ragazzi che hanno scelto di avvalersi della professionalità di Acof Olga Fiorini per raggiungere il diploma in parallelo ai propri impegni agonistici. Al Liceo Sportivo Marco Pantani arrivò tre anni fa, dopo un biennio svolto in un liceo classico piemontese (vicino a casa), su decisione dell’Inter, nel cui settore giovanile ha militato per diversi anni. Poi Gnonto scelse di trasferirsi in Svizzera, al Lugano, così ha mantenuto l’iscrizione a Busto Arsizio, ma ha dovuto prepararsi a distanza, grazie anche al servizio di tutoraggio offerto da Acof per questo genere di situazioni.

«Nonostante una carriera sempre più brillante e impegnativa – spiega il direttore Mauro Ghisellini – questo ragazzo ha continuato a studiare in maniera costante. Specialmente nelle materie letterarie e linguistiche è molto bravo, dimostrando una serietà assoluta. I genitori lo hanno educato bene e lui ci tiene a completare il ciclo di studi. Anzi, sebbene le principali squadre d’Europa abbiano messo gli occhi su di lui, ha già detto che vorrebbe iscriversi a un corso universitario, compatibilmente con quelli che saranno i suoi impegni».

Fino a pochi giorni fa pareva che Gnonto dovesse attendere luglio per dare l’esame, nella finestra suppletiva, dal momento che terminato il periodo con la Nazionale maggiore che tanta popolarità gli ha consegnato, era in predicato di vestire la casacca azzurra Under 19 per i Campionati Europei programmati in Slovacchia. La possibilità è tuttavia sfumata per il divieto dello Zurigo che lo ha rivoluto in gruppo in vista della Champions League, così il momento della prima prova di maturità è tornato ad essere lo stesso degli altri studenti.

«L’aspetto che più ci fa piacere in questa vicenda – sottolinea Ghisellini – è che, ancora una volta, i nostri indirizzi sportivi, che si tratti del liceo scientifico oppure dell’istituto professionale, dimostrano di essere strutturati per conciliare i tempi delle gare e degli allenamenti con quelli dello studio».

Gli esempi di due diplomati della classe 1999 come Nicolò Martinenghi (doppio bronzo nel nuoto alle Olimpiadi di Tokyo) e Matteo Gabbia (difensore del Milan recentissimo campione d’Italia) vanno a ribadire la bontà di questa opportunità che, pur con una formula differente, si offre adesso a Willy Gnonto.

Un ennesimo motivo di orgoglio, che impreziosisce un’altra annata scolastica di forte crescita per gli istituti scolastici Fiorini & Pantani, che comprendono ben sei indirizzi: oltre ai due filoni per gli sportivi, ci sono l’istituto tecnico Sistema Moda, il Liceo delle Scienze Umane, l’istituto tecnico Grafica e Comunicazione e il Liceo artistico Design della Moda. Una macchina educativa e organizzativa complessa ma affinata, di cui si avvarrà in questa occasione anche il giovanissimo talento azzurro.