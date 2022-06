Temporali e afa, anche a Varese arriva il grande caldo dell’estate

“Un vortice depressionario sulla Francia interessa oggi anche le Alpi con cieli nuvolosi, rovesci e temporali. Domani l’anticiclone africano presente sull’Italia centrale si estenderà temporaneamente anche al Nord con tempo soleggiato e molto caldo. Già da domenica tuttavia le Alpi saranno nuovamente interessate da correnti atlantiche che rinnoveranno la tendenza temporalesca“.

Dunque in questo fine settimana ci sarà di tutto sui cieli del Varesotto: dai temporali alle grandi ondate di caldo passando per le correnti di aria più fresca: certo, l’estate si avvicina, anche se ne abbiamo già avuto un ampio assaggio solo qualche settimana fa.

Le previsioni del centro geofisico prealpino per il weekend che si apre oggi sono per venerdì molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali fin dalla mattinata su Alpi e Prealpi, localmente in estensione alla fascia pedemontana. Locali grandinate e colpi di vento. Verso sera miglioramento e schiarite.

Sabato soleggiato e molto caldo. Clima afoso in pianura. Cielo velato da nubi alte nel pomeriggio. Temperature massime in rialzo.

Domenica soleggiato e caldo afoso ma con nubi torreggianti lungo i rilievi nel pomeriggio che potranno portare rovesci e temporali, localmente in estensione fin sull’alta pianura.

Lunedì 6 giugno: soleggiato e caldo ma temporali tra sera e notte. Martedì 7 variabile, qualche pioggia al mattino o temporale pomeridiano. e martedì.