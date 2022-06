Tentato omicidio alle stazioni di Varese, l’imputato si difende: “Non ho accoltellato nessuno”

Gente in monopattino che va e viene, litigi fra ubriachi nati per futili motivi e che si trasformano col favore del buio in zuffe alimentate da alcool e sostanze, fino ad arrivare alle mani e addirittura alle armi improprie da taglio che trasformano un coccio di vetro in una lama che colpisce alla gola.

È il quadro dove sono maturati i fatti che secondo l’accusa hanno portato ad un tentato omicidio nel gennaio scorso a Varese in zona stazioni: oggetto del contendere, l’atteggiamento della vittima (un uomo nigeriano di 43 anni) nei riguardi del cane dell’imputato, un libico di 34 anni. Quest’ultimo è intervenuto oggi – martedì 28 giugno – in aula al Tribunale di Varese, tradotto coi ferri dalla polizia penitenziaria.

Pur con qualche difficoltà dovuta alla lingua e alla mascherina, il nordafricano ha tentato di spiegare i fatti di quella sera: «È vero, l’ho picchiato e ci siamo presi a pugni – ha detto – Io stesso sono rimasto ferito, ma non l’ho accoltellato con la bottiglia rotta: il vetro era sporco del mio stesso sangue». L’uomo ha ribadito di essere intervenuto perché il rivale aveva preso di mira il suo cane.

Cosa sia davvero accaduto quella sera del 13 gennaio 2022 (QUI l’articolo di VareseNews), quando in piazzale Trieste a Varese arrivarono ambulanze e volanti della polizia, è dunque ancora in fase di ricostruzione nel dibattimento che vede impegnato il collegio a valutare gli elementi finora emersi e che porteranno il prossimo 12 luglio alla sentenza.

Un fatto però che lascia i riflettori accesi su di un comparto sensibile e tuttora delicato della città, in relazione ai fatti di piccola e grande criminalità che destano preoccupazione per chi frequenta la zona delle stazioni di notte come di giorno.