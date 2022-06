Terzo posto mondiale per Gemma Galli con l’Italia del nuoto sincronizzato

Un’altra medaglia per il Varesotto arriva dai mondiali di nuoto in corso a Budapest. Non dalla vasca della velocità, ma dal nuoto sincronizzato, grazie alla bustocca di adozione Gemma Galli.

L’atleta nata a Melzo della Busto Nuoto e della Marina Militare, ha vinto con la squadra nel combinato la medaglia di bronzo.

Con 92.0333 punti (27.6 per l’esecuzione, 36.9333 per l’impressione artistica e 27.5 per la difficoltà) le azzurre hanno conquistato la decima medaglia della storia del nuoto sincronizzato ai campionati del mondo, la prima in questa specialità. Due ore dopo l’oro di Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nel duo tech (89.2685) arriva subito un altro podio, inedito. La festa azzurra continua. Vincono le ucraine con 95.0333 punti per un successo che sa un po’ d’Italia e che vuole essere una speranza di pace, seconde le giapponesi con 93.5667 punti.

Gemma Galli, capitana azzurra, ha gareggiato assieme a Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo e Costanza Ferro, Marta Iacoacci, Marta Murro, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino. La coreografia è del trio Vlada Chigireva, Aleksandra Patskevic e Svetlana Romashina.