Tigli “invasivi” in via Garibaldi, tagliate dodici piante a Casciago

Taglio piante in corso nella mattinata di lunedì 13 giugno a Casciago, nella centralissima via Garibaldi, a pochi passi dal vecchio circolo famigliare e dall’ex edicola. I dodici tigli piantati sul marciapiedi sono stati abbattuti: al lavoro le seghe elettriche e i mezzi della ditta di Francesco Minelli, una certezza quando si tratta di lavori di questa portata.

Una decisione presa dall’amministrazione comunale di Casciago per arginare i problemi che le piante, da tempo, hanno cominciato a dare: «È una scelta che abbiamo dovuto prendere, a malincuore – dicono in coro il sindaco Mirko Reto e il suo vice Alberto Gaggioni -. Ci piange il cuore a vedere questi alberi abbattuti, ma non potevamo fare altrimenti. Abbiamo chiesto i pareri degli esperti prima di procedere, ma l’invasività di questi alberi e delle loro radici stavano creando troppi disagi: sul marciapiedi non si poteva più passare, i mezzi delle persone portatrici di handicap non potevano circolare e l’asfalto anche della strada cominciava ad essere sollevato. Una volta abbattuti i tigli interverremo per allargare la sede stradale e adeguare il passaggio pedonale seguendo gli standard richiesti dall’abbattimento delle barriere architettoniche. Ripianteremo quattro piante nella parte più larga del marciapiedi, di fronte alla ex edicola, mentre altre saranno ripiantate nell’area di Sant’Eusebio, mantenendo i numeri di piante preesistenti sul territorio comunale. L’intervento è anche funzionale in vista del futuro del Circolo, che speriamo possa rinascere grazie al bando al quale abbiamo partecipato».

In queste settimane sono diversi i lavori in corso a Casciago in diversi punti del paese. Oltre all’intervento in via Garibaldi, ci sono numerose asfaltature già in fase di esecuzione o previste per l’estate in zona Comune e nella parte alta del paese, via della Fontana, via Grizia, via del Campazzo, via Manzoni dal cimitero a piazza Giovanni XXIII, via Trieste, via Mazzini davanti a Sant’Eusebio. Il Comune provvederà anche alla sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale, alla pulizia dei pozzetti, alla pulizia del verde. Altre sistemazioni e manutenzioni sono in fase di ultimazione, dalla sistemazione dei cestini a quelle dei fiori sulle rotonde dove sono stati posizionati nuovi vasi.

Partiranno a breve, infine, i lavori al parco dei ciliegi a Morosolo.