Tigli tagliati a Casciago: “Uno scempio, schiaffo alla tradizione e all’ambiente”

L‘abbattimento dei tigli in via Garibaldi a Casciago solleva prevedibili voci di dissenso.

Ad uscire allo scoperto è il capogruppo della lista di minoranza La Civica, Andrea Zanotti, ex sindaco del paese: «I nuovi barbari avanzano. È uno scempio. Sono alberi sani, sugli alberi si fa manutenzione, non si abbattono. Dappertutto si cerca di salvarli, qui si tirano giù e si pianta in un’altra zona del paese – attacca Zanotti -. Dimostrano di non avere attenzione al territorio, alla tradizione, alla tutela dell’ambiente. Una cosa che dà fastidio, si taglia: con tutti i soldi che hanno per la manutenzione, è uno schiaffo alla memoria del paese e all’ambiente. Anche i vasi sulle rotonde non sono arredo urbano, sono una bruttura. E nemmeno su viale Bassani si può stare in silenzio: le piante si curano, non si abbattono».