Dagli Africa Unite ad Emis Killa: musica a cielo aperto a Parabiago con il “Paravox Music Tribe”

Nuovo appuntamento dell’estate musicale nel Legnanese con Paravox Music Tribe nei weekend e del 17, 18, 19 giugno e 23, 24, 25 e 26 Giugno. Si tratta del festival organizzato da Parabiago Calcio e ParaEvents che dopo l’esordio del 2019 quest’anno raddoppia e propone non uno, ma due weekend di festa al centro sportivo Nino Rancilio di Parabiago.

«Sono passati due anni dalla nostra prima edizione del 2019, due anni nei quali tutto questo è mancato tantissimo – hanno spiegato gli organizzatori annunciando il ritorno del festival -. Quindi abbiamo deciso che, per tornare sotto al palco insieme, un weekend di festa non sarebbe bastato: preparatevi a sette giorni di musica, concerti, djset e molto altro».

Paravox Music Tribe: Il programma del 17, 18 e 19 giugno

Si parte venerdì 17 giugno, quando a tenere a battesimo il palco, dopo l’apertura nel segno dell’hybrid rock degli Yokoano, sarà il punk rock dei Derozer con l’aftershow di Boom Boom Sound, per poi proseguire sabato 18 giugno sempre all’insegna del punk rock con i Rumatera, preceduti sul palco da Auroro Borealo, e il pre e aftershow degli Internazionale Trash Ribelle. Chiuderà il primo weekend del festival il rap di Sacky, il cui concerto sarà aperto da G.Kres, Néza, Sorrito, Salvaje, Til Gee, Finsta, Primero Butti, AleJ e Wadelvrai, con aftershow di Orbita Studio.

Paravox Music Tribe: Il programma del 23, 24, 25 e 26 giugno

Le oltre 40 ore di show del Paravox Music Tribe torneranno a far ballare e cantare il centro sportivo Nino Rancilio giovedì 23 giugno con i Finley e il pre e aftershow di Noise dei Punkreas, in una serata che porterà sul palco anche uno special guest. Venerdì 24 giugno, poi, toccherà agli Africa Unite, preceduti sul palco da Piero Dread, con pre-show di And The Animal e aftershow di Good Vibes Sound. Sabato 25 sul palco ci sarà il rapper Emis Killa, preceduto da Kamy Aksell e Le Guns, con aftershow di AlwaysInParty, mentre domenica 26 a chiudere il festival saranno i Gem Boy dopo l’apertura di And The Animal, con aftershow di Dj Ive.

Quando si paga e quando no

Tutte le serata proposte dal Paravox Music Tribe saranno ad ingresso gratuito ad eccezione del concerto di Sacky e di quello di Emis Killa, i cui biglietti si possono prenotare al link https://linktr.ee/paravoxmusictribe. Il festival, oltre a portare a Parabiago più di 25 artisti, proporrà anche un’area food & relax, bar, birreria e gonfiabili per i più piccoli e le famiglie, il tutto con la regia dei volontari del Parabiago Calcio.