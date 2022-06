Torna la Scherma Storica varesina con il torneo del Leone d’Argento a Castiglione Olona

Dopo il grande successo di pubblico del 2020, ritorna il Torneo del Leone d’Argento. Sabato 2 e domenica 3 luglio 2022, a Castiglione Olona, l’A.S.D. Sala d’Arme “I Magli d’Acciaio”, scherma storica Varese allestirà un accampamento medievale all’interno del parco Monteruzzo dove si terranno una serie di duelli in armatura in onore dei 600 anni della fondazione dell’omonimo borgo. La manifestazione è inserita nel calendario del Palio dei Castelli.

Questo evento, oltre a rievocare i fasti dei tornei in voga nel tardo Medioevo, intende riprodurre fedelmente le tecniche di combattimento descritte nei trattati di scherma del XV secolo. Ancora una volta lo sport si fa storia e questa volta vedrà in campo grandi atleti, provenienti da Italia e Stati Uniti, i quali gareggeranno fra loro senza esclusione di colpi per il conseguimento del titolo di miglior combattente della stagione 2021-2022.

Il torneo verrà disputato secondo le tecniche dell’Hema in Armis e sarà diviso in due categorie: per la tipologia “pesanti” gareggeranno gli uomini d’arme, atleti completamente corazzati da capo a piedi che si affronteranno nell’uso dell’azza, della spada a due mani e della lancia da piede. Per la categoria “leggeri” invece, combatteranno i lanciottari, fanti armati di giavellotto, scudo e spada corta. Il tutto senza esclusione di colpi!

Coloro che per forza e valore riusciranno a distinguersi dagli altri contendenti riceveranno un prestigioso trofeo realizzato interamente a mano da Giovanni Sartori di Italian Armourer, uno dei migliori armaioli presenti sul nostro territorio nazionale. In caso di forte pioggia l’evento verrà spostato nel PalaFassi, Via De Gasperi – 21043 Castiglione Olona (VA).