Torna Luppolo in Fabula: a Vedano Olona due giorni di festa tra birra, cucina e musica dal vivo

Riparte quest’anno “Luppolo in Fabula“, settima edizione della festa organizzata dalla Pro loco di Vedano Olona in onore di Angelo Poretti, illustre cittadino vedanese fondatore dell’omonimo birrificio di Induno Olona.

Sabato 25 e domenica 26 giugno, al parco Fara Forni due giorni all’insegna della buona birra, della cucina e della musica dal vivo a cui si aggiungono un mercatino del baratto, una mostra dedicata ai 10 anni della Pro loco e il memorial di basket dedicato a Gianni e Mara Corsolini, da poco scomparsi.

«Un evento, quest’ultimo, voluto per ricordare una coppia di straordinarie persone – spiegano i responsabili della Pro loco – organizzato in collaborazione con la famiglia e il Ceves, la società cestistica vedanese che vide tra i diversi fondatori proprio Gianni e Mara.Si potrà dunque assistere a tornei ed esibizioni legate al basket in onore di Gianni e Mara, amanti dello sport e nel contempo impegnati nel sociale che hanno amato Vedano e dato davvero tanto».

Il programma prevede l’apertura della festa sabato 25 giugno alle 10,30 con “Il barattolo”, mercatino del baratto, e alle 12 l’apertura dello stand gastronomico dove si potranno gustare birre Poretti, wurstel, patatine, stinco, tomini e verdure grigliate.

Alle 17,30 l’inaugurazione della mostra dedicata ai 10 anni della Pro loco e alle 21 concerto dal vivo con “Music sound” e la sua musica rock anni 70 e 80.

La festa prosegue domenica 26 giugno con lo stand gastronomico aperto dalle 12 e dalle 15 alle 19 con le iniziative del “Memorial Gianni e Mara Corsolini“, con testimonianze, basket 3×3 e premiazioni del torneo.

In caso di maltempo la festa sarà rinviata al 16 e 17 luglio.