Torna in presenza la cerimonia in ricordo delle vittime del disastro aereo di Olgiate Olona

Dopo due anni senza cerimonia pubblica causa pandemia, Olgiate Olona domenica 26 giugno 2022 alle ore 17.33 davanti al monumento memoriale commemora il 63° anniversario del disastro aereo e le settanta vite immortali. La cerimonia si svolgerà ottemperando alle norme sanitarie vigenti e avrà il consueto stile solenne e sobrio attuato da anni dallo staff promotore che per conto del Comune e dell’Amministrazione comunale cura gli eventi commemorativi della sciagura.

La preghiera internazionale di suffragio (letta in italiano, inglese, francese) proporrà brano dal libro del profeta Isaia, preghiera di Gandhi, Padre nostro ecumenico. Seguirà l’intervento commemorativo del sindaco Giovanni Montano che anche nel 2021 e nel 2020 ha commemorato le settanta vite immortali attraverso un messaggio sul sito web www.OlgiateOlona26giugno1959.org che fa memoria della sciagura col patrocinio del Comune.

Quindi, verranno premiati gli autori dei cinque elaborati meritevoli scelti tra i 47 scritti dagli alunni di 3ªB e 3ªD della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri partecipanti alla dodicesima edizione del progetto didattico memoria del disastro aereo e valutati in forma anonima da una giuria esterna alla scuola. Sono, in ordine alfabetico (tra parentesi il titolo dell’elaborato): Garindo Anita (Il cielo ha visto), Mapelli Katia (Per non dimenticare), Previti Daria (Il silenzio assordante), Rossi Lara (Angeli), Scaroni Matilde (26 giugno 2022).

Le alunne autrici degli elaborati meritevoli sono state invitate coi loro genitori alla cerimonia del 26 giugno dove saranno premiate tutte con attestato di merito; l’autrice del migliore elaborato leggerà il proprio lavoro e riceverà il buono libri omaggiato nel 2022 dall’architetto olgiatese Maria Chiara Bianchi. I testi della preghiera di suffragio e degli elaborati meritevoli e le immagini della cerimonia saranno pubblicati sul sito OlgiateOlona26giugno1959.org.

Come sempre (e anche in tempo di pandemia), domenica 26 giugno 2022 saranno collocati omaggi floreali al monumento memoriale di via 26 giugno (il cui decoro è curato dalla Protezione civile) e sulla tomba di Maria Fermi Sacchetti (sorella del celebre fisico Enrico Fermi, tra le vittime di quel volo, ndr) nel civico cimitero e alle ore 17.33 il suono del campanone della Prepositurale commemorerà le settanta vite immortali.