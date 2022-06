Torna a Varese lo spazio adolescenti: gli appuntamenti estivi dedicati ai giovani

Tornano gli appuntamenti estivi dedicati agli adolescenti: dopo la prima edizione dello scorso anno nel parco di Villa Mylius, quest’anno dal 28 al 8 l’appuntamento per ragazzi e ragazze dai 14 ai 20 anni è nel parco di Villa Mirabello, con laboratori di giocoleria, canto, livepainting, sport e altro ancora.

“Questo evento nasce dal seguito di quello dello scorso anno a Villa Mylius – ha spiegato la consigliera delegata alle Politiche e servizi per adolescenti, Francesca Strazzi – Spostare le attività a Villa Mirabello è stata una richiesta degli adolescenti stessi, che frequentano di più questi parco. Si tratta del risultato di un lavoro di sviluppo durato tutto l’anno, ci siamo trovati con operatori, adolescenti e genitori, per confrontarsi. Le attività si svolgeranno dal 28 giugno all’ 8 luglio e una settimana aggiuntiva a settembre che si incastrerà con attività del Comune. I ragazzi che parteciperanno potranno visitare musei e mostre all’interno di Villa Mirabello, poiché l’obbiettivo è quello di coniugare attività all’aperto, formazione, conoscenza del territorio e naturalmente divertimento”.

Saranno tutte attività gratuite in un programma che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Varese e alcune associazioni attive sul territorio in ambito sociale, con il coordinamento delle attività da parte degli educatori della cooperativa TOTEM.

“Questa è l’occasione per favorire momenti di incontro e crescita pensati per i nostri adolescenti, che dopo due anni di pandemia ora si stanno finalmente riappropriando del loro tempo e del loro spazio – spiega il sindaco Davide Galimberti – Un modo per sostenere i giovani e accompagnarli verso la riconquista della socialità”.

Due operatori che coordinano attività, AVIS partecipa con torneo di basket, sfruttato tutto spazio nei giardini. In caso di maltempo abbiamo piani b e oratorio di San Vittore spazio per adolescenti loro lasciano spazio al chiuso per permettere a tutti di usufruire delle attività.

PROGRAMMA

Martedì 28 giugno

dalle 15.00 alle 18.00: Basket per tutti a cura di Naturart

dalle 16.00 alle 17.30: Beatbox Rap RnB a cura di Solevoci

dalle 15.00 alle 17.00: Giocoleria e Cloweneria a cura Millepiedi

Mercoledì 29 giugno

dalle 15.00 alle 18.00 Green Volley / American Flag Football, a cura di Naturart con ASD Gorillas

dalle 15.00 alle 18.00: Chi sballa traballa a cura Coop lotta contro l’emarginazione

dalle 16.00 alle 18.00 Teatral-mente a cura di M.art.e

dalle 16.00 alle 17.30: Beatbox Rap RnB a cura di Solevoci

Venerdì 1 luglio

Dalle 16.30 alle 18.00: Mindfulness e giovani a cura de L’albero

dalle 15.30 alle 17.30: Un gioco al giorno a cura di Totem

Martedì 5 luglio

dalle 15.00 alle 18.00: Torneo di basket 3 vs. 3 a cura di Naturart

dalle 15.00 alle 17.00: Giocoleria e Cloweneria a cura Millepiedi

dalle 16.00 alle 17.30: Beatbox Rap RnB a cura di Solevoci

dalle 15.00 alle 17.00: Livepainting a cura di WG Art

Mercoledì 6 luglio

dalle 15.00 alle 18.00 Green Volley / American Flag Football, a cura di Naturart con ASD Gorillas

dalle 15.00 alle 18.00: Chi sballa traballa a cura Coop lotta contro l’emarginazione

dalle 16.00 alle 18.00 Teatral-mente a cura di M.art.e

dalle 16.00 alle 17.30: Beatbox Rap RnB a cura di Solevoci

Venerdì 8 luglio

Dalle 16.30 alle 18.00: Mindfulness e giovani a cura de L’albero

dalle 15.30 alle 17.30: Un gioco al giorno a cura di Totem

alle 15.30 visita guidata al Museo di Villa Mirabello

LE ATTIVITA’

SPORT IN NATURA (NATURART)

street basket, green volley e flag football americano per trascorrere i pomeriggi all’insegna di sport, amicizia, sfide, divertimento e natura. Torneo di basket 3 vs.3 in collaborazione con AVIS.

UN GIOCO AL GIORNO (TOTEM)

“Un gioco al giorno” ovvero la scoperta di giochi non convenzionali, in scatola, carte o di movimento. Un’occasione per conoscere nuovi modi per giocare e divertirsi in gruppo.

CHI SBALLA TRABALLA! (LOTTA CONTRO L’EMARGINAZIONE)

Il camper Discobus proporrà un intervento di riduzione dei rischi connessi all’uso e all’abuso di alcol e sostanze con gli occhiali della sbronza e il percorso ebbrezza e in collaborazione col progetto El Gioeugh proporrà vari giochi in legno interattivi, di abilità ed equilibrio per mettere in guardia dal gioco d’azzardo patologico.

WORKSHOP DI STREET ART (WG ART)

Progettazione di un intervento, preparazione delle bozze, utilizzo dei pennelli e bombolette con live painting conclusivo.

GIOCOLERIA E CLOWNERIA (IL MILLEPIEDI)

Alcuni ragazzi con disabilità con il proprio educatore proporranno degli esercizi, giochi e delle gag in cui si sperimentano come giocolieri e clown. E’ rivolto a chi desidera mettersi alla prova con i lanci dei giocolieri e a chi vuole imparare l’autoironia e scoprire il clown dentro di sé.

TEATRAL-MENTE – LABORATORIO DI ATTIVAZIONE FISICA (M.ART.E)

Un momento di teatro ed espressività per comprendere al meglio come parli cosi dici e come lo percepisci. Scopriamo come poter comunicare!!!

MINDFULNESS E GIOVANI SI INCONTRANO AL PARCO – DEBORA BONGIORNO (L’ALBERO)

La proposta si presenta come un’esperienza immersiva di un tipo di meditazione che grazie a semplici pratiche permette al partecipante di incontrare e fare amicizia con la propria mente e i suoi meccanismi di percezione di pensiero e di emozione. La natura e il corpo faranno da supporto vitale di queste esperienze benefiche che il /la giovane può apprendere e portare nelle sue giornate.

LABORATORIO BEATBOX (SOLEVOCI)

Un laboratorio per conoscere e sperimentare la beatbox, ovvero riprodurre tutti i suoni di una batteria (percussioni, piatti, ecc.) e di altri strumenti attraverso l’utilizzo della bocca e della voce.