Tornano le visite guidate al Grand Hotel Campo dei Fiori di Varese a cura del Fai di Varese, uno degli appuntamenti più gettonati dell’estate varesina. Si tratta infatti di un’occasione per vedere gli ambienti esterni ed interni più significativi dell’albergo abbandonato oramai da diversi anni e solitamente chiuso al pubblico.

Struttura di grande prestigio architettonico, realizzata dall’architetto Giuseppe Sommaruga, è da sempre un luogo di grande fascino e curiosità per i varesini e non solo. I suoi immensi spazi – come il grande salone con la balconata, una volta definita come “la più bella d’Europa” – sono ancora testimonianza del prestigio di cui godeva un tempo, meta di moltissimi turisti che dalla città si spostavano sui monti di Varese per trovare natura, aria buona e relax.

Recentemente l’alberto è stato prestato al cinema per il remake del film Suspiria di Luca Guadagnino e resta uno dei luoghi più suggestivi della città.

L’appuntamento per poterlo visitare è dunque il 26 giugno, dalle 14 alle 17.30. Le visite, a cura dei Giovani del Fai di Varese, dureranno circa un’ora e sono solo su prenotazione.

Per la partecipazione è richiesto un contributo a partire da 5 euro per gli iscritti Fai e 10 per i non iscritti. Ingresso gratuito per i bambini sotto gli 8 anni. Ci sarà la possibilità di iscriversi al Fai sul posto, con quota agevolata per gli under 35.