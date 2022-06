Tornano i pedalatori nel parco del Ticino. Tra loro il 91enne Franco Braga

La “lettera” ci è arrivata alla posta della redazione scritta a mano e fotografata: un delizioso mix di vintage (“chi scrive più a mano?”) e tecnologico (ci è arrivata via email, corredata da due foto jpeg) che racconta moltissimo del desiderio di raccontare un’amicizia vera, e della stima che il gruppo di persone che ci ha scritto nutre per la persona che hanno voluto descrivere.

I mittenti si descrivono come “I suoi amici pedalatori” il destinatario è Franco Braga, il più grande di loro, che ha ben 91 anni. Ecco la lettera che ci hanno inviato, con tanti complimenti per lo sportivo di lungo corso.

Finalmente dopo questa maledetta pandemia, abbiamo riorganizzato il nostro tour ciclistico nel nostro meraviglioso parco del Ticino e ancora una volta, alla veneranda età di 91 anni compiuti, ci ha accompagnati l’avvocato Franco Braga, un mito del ciclismo gallaratese. È obbligo fare una biografia del nostro amico.

Professionista del foro di Busto Arsizio, in attività per ben 54 anni, molto preparato e sempre combattivo sportivo da sempre, grande amante del ciclismo e appassionato lui stesso fin dalla fanciullezza.

Ha scalato con la sua bici i principali passi montuosi (Mortirolo, Lucomagno, Gavia, Pordoi e altri) e oggi alla sua bella età di 91 anni fa ginnastica ogni giorno per circa due ore. Fa psssaggiate nei boschi e con mete diverse, inforca la bici e affronta macinando diversi chilometri. Non va dimenticata la preparazione tecnica per la cura della bici.

Interessato da sempre ai problemi della società, siano essi economico-politici o assistenziali. A lui va il nostro più affettuoso abbraccio.