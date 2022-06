“Tornare dopo la pandemia è stato potente!”: i Finley in concerto il 23 giugno a Parabiago

Dopo due anni di stop forzato a causa del covid, i Finley sono finalmente tornati a suonare dal vivo con il loro tour 2022, che ha fatto il tutto esaurito nelle prime tappe estive di Piozzo, Cagliari, Certaldo e Castelfranco Emilia. Ma, soprattutto, il gruppo nato ormai 20 anni fa tra i banchi del Liceo Galilei di Legnano tornerà a due passi da casa giovedì 23 giugno, quando suonerà per il “Paravox Music Tribe 2022“ al campo sportivo Nino Rancilio di Parabiago. L’ingresso al concerto sarà gratuito.

«Tornare dopo due anni di pandemia è stato veramente potente – ha dichiarato Pedro, il cantante della band -. Utilizzo questo aggettivo non a caso perché la mia routine era stata stravolta in questi due anni di “reclusione” e ritornare sul palco a vedere la gente saltare e divertirsi con le nostre canzoni è stato bellissimo. Lo scorso anno ci è capitato di fare qualche serata, ma ai nostri concerti ci si deve scatenare ed il fatto che il pubblico fosse obbligato a stare seduto non era la situazione ideale per progettare un vero e proprio tour».

Il frontman del gruppo ha poi raccontato che momento è stato per lui l’ultimo biennio caratterizzato dalla pandemia: «Non posso negare che questi due anni siano stati un bellissimo modo per staccare la spina e godersi appieno i primi anni di vita di mio figlio. Lavorare con la musica, sebbene possa sembrare poco logorante, ti impegna al massimo, ci devi mettere tutto te stesso e distrarsi un po’ mi è servito. Tuttavia – ha proseguito Pedro -, dopo qualche mese ho cominciato a sentire la mancanza fisiologica del palco, la musica è sempre stata la mia vita nonostante negli ultimi anni abbia cominciato anche il mio percorso nel mondo della radio. Suonare è ciò che amo di più fare».

Parlando di come sta andando il tour, Pedro ha confessato di «essere entusiasta degli ottimi risultati fatti nelle prime tappe, soprattutto perché li abbiamo raggiunti lavorando da etichetta indipendente. Io non mi aspetto mai niente, quello che vogliamo è fare passare un’ora e mezza di allegria e spensieratezza a chi viene al nostro concerto. Chi si è divertito poi lo dirà ad un amico, che lo dirà ad un altro, lo posterà sui social e questo ci aiuta a farci conoscere a sempre più persone. In questo tour non stiamo uscendo con nuova musica – ha spiegato il cantante -, ma portiamo sul palco le canzoni che ci hanno fatto conoscere, dando spazio anche a quei brani usciti appena prima della pandemia e che giocoforza hanno avuto poco spazio dal vivo».

Come detto, la band tornerà nelle zone in cui è nata, paesi che, come affermato da Pedro, «rappresentano casa, la nostra adolescenza. Ricordo che ormai 20 anni fa arrangiammo in qualche modo un garage in via delle Rose a Legnano per poterci suonare, insonorizzandolo alla buona. Quello che ci lega a Legnano, dove abbiamo costruito le nostre basi, ma anche alla stessa Parabiago, dove suoneremo, sono le persone: ho tanti amici lì e sarà bello ritrovare la nostra musica vicino a casa».

Con l’avvento dei social e la presenza di moltissime piattaforme per autoprodursi, oggi molti giovani hanno più possibilità di farsi conoscere al grande pubblico, cosa che non avveniva 20: «Ai nostri tempi registravamo le nostre canzoni su CD e lo mandavamo alle migliori etichette discografiche indipendenti per poter poi imparare da gente del settore. Quello che ci ha fatto emergere è stata l’idea di girare un videoclip, che ci ha permesso di farci notare da Claudio Cecchetto. È vero che con i social e Youtube i giovani possono fare da soli, ma è anche vero che oggi la concorrenza è infinita ed emergere è molto difficile. In conclusione, posso dire che non era facile né 20 anni fa né ora, sono semplicemente cambiati i tempi ed i modi».

Infine, Pedro ha parlato dei progetti futuri della band: «La nostra musica è pensata per essere suonata dal vivo, quindi non aveva senso uscire con nuove canzoni quando il contatto col pubblico era negato dalla pandemia. Tuttavia, ora ci siamo ripresi e abbiamo nuove hit in cantiere. Il nostro é un progetto indipendente e come avvenuto in passato non escludiamo di poterci legare ad altre realtà per poter amplificare la nostra voce».

Per la locandina del concerto cliccare qui.