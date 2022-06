In tour tra dinosauri, storia e cultura: Besano, Saltrio, Clivio, Viggiù, Cantello e Malnate

La seconda settimana di tour VAingiro ci ha portati in Valceresio e a Malnate, alla alla scoperta di 6 diversi Comuni. Un territorio ricco di verde, monti, corsi d’acqua e percorsi da fare a piedi o in bicicletta, per esperti e meno esperti. Tra Monte Orsa, Pravello, linea Cadorna, panchine giganti, fossili di dinosauri e tanta storia, ecco quello che abbiamo incrociato sul nostro cammino.

LA TAPPA DI BESANO

Besano ci ha accolto con una splendida giornata di sole che ha facilitato e reso davvero bella questa tappa. Un centro raccolto, un territorio da scoprire che offre occasioni per passeggiare a pochi metri dal Municipio sul Colle San Martino fino al Monte Orsa e al Monte Pravello, con panorami mozzafiato e una vista imperdibile sul Ceresio. Accompagnati per una bella passeggiata da Antea Franceschin, abbiamo scoperto le cave di ittiolo e i dinosauri al Museo dei Fossili, tappa obbligata per scolari grandi e piccoli di tutto il Varesotto. Tra i vari incontri, quelli con due giovani bariste che hanno ridato vita al circolino del paese e una famiglia di farmacisti che porta avanti la tradizione da due generazioni.

LA TAPPA DI SALTRIO

Un altro piccolo centro immerso nella Valceresio dove c’è un testimonial spaventoso ed enorme come il Saltrio Venator Zanellai, meglio conosciuto come Saltriosauro. A Saltrio ha sede un’associazione che fa di tutto per valorizzare e promuovere il territorio, con eventi, manifestazioni e gesti concreti: gli Amici del Monte Orsa sono un vero e proprio patrimonio. Un esempio? La panchina rossa che giganteggia sul paese, che si trova poco sopra la Cava Salnova e a poca distanza dalla Cava Brusata, recuperata e valorizzata dall’associazione nel 2019 ed è diventata una vera e propria attrazione con migliaia di visite, selfie e fotografie. In centro ci sono diverse realtà che resistono nonostante la crisi, la pandemia e la concorrenza della vicina Svizzera.

LA TAPPA DI CLIVIO

Tanta natura e tante sorprese anche a Clivio, dove è stata in tour la nostra Adelia Brigo. L’allevamento di alpaca è una vera chicca, come anche la piantagione di lavanda dell’ex sindaco di Clivio Ida Petrillo, che si è reinventata coltivatrice insieme al marito. A Clivio si coltiva anche l’elicriso, un’essenza particolare che profuma di liquirizia. Terra di confine, sul territorio comunale c’è anche tanta storia, naturale e non solo.

LA TAPPA DI VIGGIÙ

Una vera immersione nell’arte e nella cultura nella tappa di Viggiù. Quattro musei, tanti artisti in giro per il mondo e numerosi scultori eredi della tradizione degli scalpellini (i famosi Picasass), ma anche panorami meravigliosi e vere e proprie sorprese che danno valore al territorio. La torre del generale Biancardi è stata un vero e proprio regalo, con un affaccio sul Ceresio magnifico. Nelle cave dove hanno lavorato per secoli generazioni di viggiutesi ci sono progetti di recupero e valorizzazione, mentre per chi vuole andare alla scoperta del territorio ci sono tanti percorsi e sentieri immersi nella Valle della Bevera. E come dimenticare la tradizione dei Pompieri di Viggiù, tramandata e conservata dai gestori del ristorante in centro al paese. Grazie al responsabile del settore Cultura del Comune Francesco Rizzi abbiamo passeggiato e visitato musei, negozianti, luoghi storici (Villa Borromeo e l’ex albergo Viggiù sono imperdibili) e personaggi, come Delfio Cracò, presidente dell’associazione sanfratelliani che esalta il gemellaggio tra Viggiù e la cittadina siciliana di San Fratello.

LA TAPPA DI CANTELLO

A Cantello abbiamo avuto il privilegio di essere scarrozzati (con auto elettrica) in lungo e in largo per le vie del Comune dal sindaco Chiara Catella, dalla sua vice Genziana Malnati e dalla consigliere delegata alla Cultura Silvia Buzzi, un trio orgoglioso del proprio paese che trasmette entusiasmo. Tra campi di asparagi e centri ippici, progetti di valorizzazione delle frazioni e ristoranti storici dove si sposano persone che arrivano da tutto il mondo, Cantello si è mostrato come un paese ricco di possibilità. Ci sono tanti percorsi da fare a piedi e in bici, a ridosso del confine svizzero a Gaggiolo, dove un monumento bello e significativo rappresenta il legame tra Italia e Svizzera.

LA TAPPA DI MALNATE

Malnate è la nona città più popolosa della provincia di Varese, l’abbiamo raccontata grazie alla guida del sindaco Irene Bellifemine e al supporto di un collega che in città ci vive, Francesco Mazzoleni. Ai Mulini di Gurone ci ha anche raggiunto Marco Corso, che col suo drone ha fotografato dall’alto la diga, un progetto davvero imponente che visto da questa visuale si mostra davvero in tutta la sua grandiosità. Pur essendo a tutti gli effetti una città, Malnate offre molto anche dal punto di vista ambientale: il Mulino Bernasconi è un gioiello nel mezzo della Valle del Lanza, che sarà valorizzata grazie alla pista ciclopedonale che arriverà fino a Cantello con un percorso immerso nel verde e nella tranquillità. Malnate è anche e soprattutto Città dei Bambini, una città a misura dei più piccoli che offre percorsi in sicurezza, eventi dedicati a bambini e ragazzi e molte occasioni per incontrarsi e vivere insieme. Tantissime le associazioni e i volontari che si mettono a disposizione per fare di Malnate una città inclusiva e partecipata, con spazi aperti davvero belli e pieni di vita come il Parco I Maggio o Villa Braghenti, sede del Museo di Storia Naturale Mario Realini, un vero gioiello. Dal Ponte di Ferro ai progetti di Legambiente, abbiamo raccontato una parte di Malnate, consapevoli delle tante altre cose che non abbiamo potuto incontrare in un pur lungo giorno di tour, ma che sono pronte per essere scoperte da turisti o visitatori del weekend.