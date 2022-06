Tra massi e dighe, il tour in bicicletta attraverso i luoghi storici e naturalistici di Sesto Calende

In sella alla scoperta dei massi erratici e delle dighe sul fiume azzurro. Nuove iniziative all’insegna della valorizzazione del territorio e del cicloturismo organizzate dall’Associazione “Ticino Guide” grazie alla collaborazione con Fondazione Ca’ Granda e Pro Sesto Calende: in arrivo domenica 26 giugno il tour guidato all’interno del Parco Ticino che andrà lungo luoghi storici e naturalistici di Sesto Calende. (foto Va in Giro)

Scoprire il territorio dell’Oasi Ca’ Granda andando in bicicletta è il modo perfetto per raggiungere diversi punti di interesse, da quelli geologici naturalistici a quelli storici e culturali in un percorso guidato di 30km lungo tutta l’alzaia del Ticino fino alle dighe del Panperduto, “gioiello d’idraulica industriale”, attraverso il Sass di Biss e gli sbarramenti più importanti del Ticino.

Si raggiungeranno poi le colline moreniche di Sesto Calende per arrivare, pedalando sulla nuova pista ciclabile, all’idroscalo di S. Anna e all’affascinante masso erratico di origine glaciale, il Sass di Preja Buia. Prima del rientro è infine previsto una tappa all’ Oratorio di S.Vincenzo e al museo archeologico.