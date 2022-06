A Tradate un weekend di festa tra street food, birre artigianali e motori

Nel weekend del 24-25-26 giugno si svolgerà al Museo Fisogni di Tradate la prima edizione del “Beer Park” e delle “Giornate dei Motori”, tre giorni di festa con tanta birra artigianale italiana, esposizioni di auto e moto d’epoca, musica, street food, bancarelle e tanto altro.

Nello storico museo tradatese, Guinness dei Primati per la più grande collezione al mondo di pompe di benzina antiche ospitata all’interno della storica Villa Castiglioni Fisogni, si ritroveranno numerosi appassionati di auto e moto d’epoca, che nelle giornate di sabato e domenica esporranno i loro mezzi per celebrare l’adesione del Comune di Tradate a “Città dei Motori” la rete ANCI delle città italiane del made in Italy motoristico, di cui fa parte anche il Museo della Motocicletta Frera, altra eccellenza del territorio tradatese, che sarà possibile visitare nel weekend.

Di particolare significato, nella giornata di sabato 25, alle ore 17.30, l’incontro nelle sale del Museo Fisogni, a cui parteciperanno il sindaco di Tradate, Giuseppe Bascialla; il fondatore del Museo Fisogni, Guido Fisogni; il direttore del Museo Frera, Gianfranco Crosta e il segretario generale dell’associazione Città dei Motori, Danilo Moriero che festeggeranno ufficialmente l’importante collaborazione.

Il pubblico potrà gustare le birre artigianali del birrificio varesino “50&50”, panini e pizze, accompagnati da musica live.

CONTATTI

Museo Fisogni

Via Bianchi 25/b, Tradate

ORARI

Venerdì dalle 18.00 alle 01.00: Apertura Stand Gastronomici

Sabato alle 17.30: incontro tra il Comune di Tradate e Città dei Motori

dalle 18.00 alla 01.00: Apertura Stand Gastronomici

Domenica dalle 12.00 alle 22.00: Apertura Stand Gastronomici