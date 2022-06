Tradito dalla sua Grigna cade e muore Claudio Ghezzi: aveva scalato quelle cime 5.600 volte

Un’ultima ascensione, fatale, sulla montagna che per tutta la vita aveva amato e scalato. Claudio Ghezzi “il re della Grigna” ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi, domenica 12 giugno, cadendo proprio sulla montagna che aveva scalato 5.600 volte.

L’alpinista, secondo le prime informazioni, era già arrivato al rifugio Brioschi, sua abituale meta a 2.403 metri di quota sulla Grigna Settentrionale, quando è stato chiamato da un’amica che gli avrebbe chiesto di aiutarla nell’ascensione. E’ dunque sceso per un tratto lungo la via già percorsa ma mentre stava risalendo, alla ferrata del Sasso Carbonari è scivolato precipitando nel vuoto per una ventina di metri.

Sul posto il Soccorso alpino di Lecco e un elicottero del 118 decollato da Como, ma quando l’alpinista è stato raggiunto per lui non c’era più niente da fare.

Claudio Ghezzi, 69 anni, originario di Missaglia, aveva battuto tutti i record già nel 2018, quando aveva raggiunto le 5000 scalate del Grignone (nella foto), cima su cui saliva quasi quotidianamente.

(la foto è tratta dalla pagina Facebook del Rifugio Brioschi)