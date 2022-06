Tre giorni di bellezza e passione dal 24 al 26 giugno con La Coppa dei Tre Laghi e la Varese Campo dei Fiori

Tre giorni di evento e due di gare. Sarà un weekend all’insegna dello spettacolo e della bellezza quello dei prossimi 24,25 e 26 giugno quando si svolgerà la XXXI edizione della Coppa dei Tre Laghi e la Varese Campo dei Fiori.

La gara di auto e moto storiche visse la prima edizione nel 1931 quando venne organizzata dall’ACI ma come manifestazione di velocità e continuò, con alterne vicissitudini, fino al 1960. Poi , nel 1990, si creò un sodalizio tra Aci Varese e Varese Auto e Moto storiche interrotto nel 2007 per motivi di regolamenti differenti, una collaborazione che torna quest’anno.

L’edizione 2022 è stata presentata nella sede dell’Aero Club Adele Orsi che proprio oggi ospitava, a partire dalle 12.30, una delle prove del campionato internazionale per le qualificazioni del FAI Sailplane Grand Prix le cui finali verranno ospitate proprio in Italia nel 2023 a Pavullo sul Frignano.

La Coppa Tre Laghi porterà gli equipaggi concorrenti tra le eccellenze del territorio passando attraverso 50 comuni del Varesotto, entrando in luoghi suggestivi come i due castelli di Somma Lombardo e Golasecca, mettendo alla prova le abilità dei concorrenti lungo il tracciato del Cuvignone, proponendo 70 prove sabato e 16 domenica in diversi contesti tra Varese e Luino.

Gli equipaggi si ritroveranno sabato a mezzogiorno agli ordini dello starter nel centro di Varese per poi spostarsi a Somma e Golasecca, risalire da Sesto Calende, Vergiate, superando il Cuvignone e concedersi una pausa a Cadrezzare per poi ripartire lungo i borghi della Valcuvia, della Valganna, e, ancora, Valtravaglia, Valmarchirolo sino a Laveno Ponte Tresa risalendo il fiume per raggiungere Luino. Il gran finale è previsto al Montesole di Portovaltravaglia, balcone sul lago Maggiore. Sabato sera, poi, il centro di Varese sarà chiuso per ospitare il “match race”.

La Coppa Tre Laghi e Varese – Campo dei Fiori aprirà ufficialmente venerdì al Volo a Vela con il prologo della cronoscalata serale al Sacro Monte e al Campo dei Fiori.

La manifestazione vede il sostegno della Camera di Commercio convinta che lo sport sia un incredibile volano di crescita di un territorio tanto da aver creato la “Varese sport Commission” come ha sottolineato Antonio Franzi. Convinta del valore dell’iniziativa anche l’amministrazione del sindaco Davide Galimberti che ha sposato l’evento con entusiasmo tanto da consentire di rendere Varese protagonista della gara come ha ricordato la vicesindaco Ivana Perusin.

A spiegare i dettagli tecnici ci hanno pensato Angelo De Giorgi ed Enrico Bassani del Club Varese Auto Moto Storiche mentre a Giuseppe Redaelli residente di Automobile Club Varese è spettato il compito di ripercorrere la storia di questa gara che ha anche un’importante valenza culturale e storica perchè: “ Il motore a scoppio può essere considerato l’elemento portante della seconda rivoluzione industriale”.

La sinergia tra la Coppa Tre Laghi e l’AeroClub Adele Orsi è stata ricordata da Gianni, figlio di Adele e e Giorgio, fondatori dell’ente: « Alianti e auto e moto sono uniti dalla bellezza e dalla passione che contraddistingue chi si avvicina. Poter ospitare in questa sede un incontro tra culture diverse ma ugualmente importanti risponde all’interno dei miei genitori quando avviarono questa realtà».

Alla competizione potranno iscriversi tre categorie di auto: all’evento regolarità parteciperanno le auto fino al 1970 e quelle tra il 1971 e il 1976 di pregio sportivo e collezionisti; nella Coppa dei Tre Laghi Turistica sono ammesse le auto storiche fino al 1982, tutte le spider fino al 1992 e le auto di interesse storico fino al 1992. Il tributo Porsche sarà un’antologica passerella che rappresenterà l’evoluzione dello stile delle sportive tedesche.

Tra le iniziative collaterali ci sarà quella che vedrà protagonisti i bambini sabato 25 giugno in Piazza San Vittore dove potranno guidare macchine a pedali. Sarà un percorso di “Formula 1” fino a PiazzaMote Grappa. È un’iniziativa di Asl Solidale dedicata alla causa di Unicef er l’Ucraina alla quale il Club Auto e Moto storiche devolverà un contributo.