Tre incontri gratuiti con la psicologa per i giovani grazie a Sos Malnate

Questa lunga pandemia continua a produrre effetti negativi anche sul benessere psicologico, soprattutto dei giovani. Stress, ansia, sentimenti di impotenza, disturbi dell’umore, del sonno sono alcune delle conseguenze lasciate dall’emergenza sanitaria. SOS Malnate ha pensato di supportare i giovani del territorio – dai 15 ai 25 anni – con uno sportello di ascolto psicologico con una professionista, la dottoressa Alessandra Bosaia, psicologa-psicoterapeuta.

A disposizione 3 incontri gratuiti, presso la sede di Casa Grizzetti a Malnate. Lo sportello, partito lo scorso 8 febbraio, ha ancora la possibilità di accogliere giovani interessati. L’iniziativa è gratuita ed è stata messa in atto grazie al contributo di Intesa San paolo S.p.A. per il progetto “Mente, Cuore, Mano: esperienze per giovani postCovid19”.

Cosa

Incontri di 45 minuti di sportello di ascolto psicologico con la Dott.ssa Alessandra Bosaia (psicologa e psicoterapeuta). A disposizione 3 incontri gratuiti.

Quando

Ogni martedì dalle 17.00 alle 19.00

A chi è rivolto

A preadolescenti, adolescenti e giovani che sentono il bisogno di un supporto psicologico. La prestazione verrà erogata previo consenso informato del singolo o dei genitori in caso di minare.

Come

Per appuntamento inviare un messaggio whatsapp al numero 339 460 6775

Dove

presso la sede di Casa Grizzetti di via Settembrini 33/G a Malnate.