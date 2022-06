Tre settimane di calcio ad Angera in ricordo di Biagio Pignata

Tre settimane di calcio in riva al Lago Maggiore. Ad Angera si è chiuso il memorial dedicato a Biagio Pignatam “anima” dell’Angerese, prematuramente scomparso.

La terza edizione del torneo serale ha visto la partecipazione di sedici squadre, per un totale di 190 giocatori, che si sono sfidate in quattro gironi, dal 8 al 26 giugno.

“L’evento di quest’anno ha ribadito e consolidato quanto iniziato nel 2019 prima della pandemia dovuta a Covid – spiegano gli organizzatori della FCD Angerese -. Un grande successo e coinvolgimento da parte di tutta l’organizzazione, delle squadre e del pubblico che ha seguito con costanza le 12 serate del torneo culminate con le bellissime finali e la successiva premiazione. Il terzo “Memorial Biagio Sempre Con Noi” ha carattere amatoriale e non agonistico organizzato all’insegna del fair play e gioco corretto, alla memoria del nostro amico, compagno e dirigente Biagio Pignata”.

Il torneo è stato vinto dalla squadra di “Osteria Da.Ma.”, in finale contro la “Squadra Materasso”. Terzo posto per “Aquile del Bodio” e quarto per “Biagio sempre con noi – Blu”. Miglior giocatore: Luca Malvestio (Osteria DA MA), miglior portiere Succi (Squadra materasso), miglior giovane Louter Amine (Magrebini), miglior veterano Santo Tringali (Calciotto del Lunedì), Capocannoniere Barranco (Osteria DA.MA).

Foto Alberto Ossola