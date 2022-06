Trentamila euro raccolti da privati cittadini per finanziare un data manager per l’Urologia dell’ospedale di Varese

È particolarmente riconoscente il professor Federico Deho, direttore del reparto di urologia dell’ospedale di Varese, nei confronti di questi donatori grazie ai quali la sua struttura può ora avvalersi del supporto di una professionista in data management per elaborare i dati relativi a tre studi clinici dedicati al tumore alla vescica.

“Si tratta di tre trial clinici farmacologici – spiega il Prof. Deho – che offrono a pazienti con cancro alla vescica, per i quali i farmaci tradizionali non sortiscono effetti, di aver accesso a cure avanzate in fase sperimentale. Una grande opportunità per loro, ma anche per noi specialisti, e non mi riferisco solo alla mia équipe. Grazie a questi studi la cura si perfeziona, si arricchisce di nuove opportunità, insomma, la medicina progredisce, nell’interesse di tutti. Ecco perché sono particolarmente riconoscente a Massimiliano Toniolo, Massimiliano Tresoldi, Giacomo Bettinelli, Massimo Lazzarin e alla famiglia Pozzi di Sumirago“.