Trent’anni di Liuc, storie di studenti che hanno fatto successo per parlare agli studenti di oggi

30 anni di LIUC, 30 anni di storie. Protagonisti, tanti giovani che sono cresciuti tra le mura di questo ateneo e oggi ricoprono posizioni di prestigio all’interno di aziende e organizzazioni, in Italia e all’Estero. I profili di alcuni fra loro sono stati raccolti nel volume “Trent’anni alla LIUC” (curato dal prof. Andrea Martone e edito da Guerini Next), che verrà presentato nel corso dell’evento che si terrà nell’auditorium il prossimo 22 giugno alle 17,30 (in presenza e a distanza).

Ma le storie saranno solo lo spunto per parlare agli studenti di oggi di formazione, opportunità, competenze, nuovi scenari. Per raccontare il mondo del lavoro con una prospettiva concreta, per guardare insieme al futuro partendo da quanto la LIUC, l’Università del fare, può trasmettere.

Introduce

Federico Visconti, Rettore LIUC – Università Cattaneo

Presentazione del libro “Trent’anni alla LIUC”

Andrea Martone, Professore Associato di Organizzazione e Sistemi Informativi, LIUC – Università Cattaneo

Tavola rotonda con 3 laureati LIUC protagonisti del libro

Modera: Diana Cavalcoli, Corriere della Sera

Gianfranco Catrini, CEO & Executive Chairman at GEI Green Energy investments, Executive Chairman Timove

Zane Benike, Marketing Manager di ShopFully

Alessandro Pozzi, Head of Retail & Wholesale Distribution di Eurizon Capital SGR

Dialogano con:

Alessandro Castelli, Direttore Risorse Umane, Comunicazione, Assetto Organizzativo, Facilities e Mobility Management di Crédit Agricole Vita S.p.A.

Giovanni Cassataro, Consigliere AIDP e Group H.R. Director Mazzucchelli 1849 Spa

L’evento si svolgerà presso l’Auditorium LIUC e sarà fruibile anche in distance