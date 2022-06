Truffa al telefono, anziana di Travedona Monate cade nella rete dei malviventi

Una telefonata della (presunta) nipote, ore al telefono e poi la richiesta di scendere e consegnare i soldi ad un’amica della giovane per aiutarla ad avviare un’attività. Una truffa in pieno stile, giocata sulla fiducia di un’anziana che è caduta nella rete dei malviventi e ha consegnato diverse migliaia di euro, credendo che fossero per la giovane nipote.

È successo a Travedona Monate nel pomeriggio di venerdì 17 giugno: tutto è partito con una chiamata a casa, una voce femminile che si è finta sua parente, fornendo dettagli credibili e corrispondenti al vero.

La donna è stata al telefono a parlare con quella che pensava essere sua nipote, per poi seguire le indicazioni arrivate dall’altro capo della cornetta e ha consegnato una busta con parecchi soldi, destinati nell’immaginario della donna alla sua congiunta per aiutarla ad avviare un’attività, in realtà finiti nelle mani dei truffatori.

I parenti della donna, pensionata e solitamente attenta a queste cose, hanno sporto denuncia nella mattinata di sabato 18 giugno e vogliono avvisare altre potenziali vittime a tenere alta l’attenzione per evitare altri brutti episodi simili.