I “Truzzi Volanti” e polenta e cinghiale per la festa patronale di Avigno

Programma ricco per la 26a edizione della Festa Patronale di Avigno a Varese, in programma tra sabato 18 e domenica 19 giugno negli spazi dell’oratorio di via Astico 14.

Sabato 18 il clou sarà rappresentato dallo spettacolo dei “Truzzi Volanti”, il gruppo di ginnasti varesini capaci di incantare tutti con le loro evoluzioni acrobatiche. La festa aprirà i battenti alle 19 con il banco gastronomico; dalle 20 ci sarà l’esibizione del cantante Geppo mentre dalle 21 toccherà ai “Truzzi”.

Domenica 19 alle ore 11 sarà celebrata in chiesa la Santa Messa dedicata al patrono San Giovanni Battista. Da mezzogiorno apertura del banco gastronomico con la possibilità di gustare anche polenta e cinghiale.

Nel pomeriggio dalle 14,45 la caccia al tesoro per le vie di Avigno per genitori, ragazzi e bambini mentre alle 17 è previsto lo spettacolo del Mago Andrea.

Per restare aggiornati sulla festa patronale sono attivi anche la pagina Facebook (AvignoFest) e il profilo Instagram (avignofest_)