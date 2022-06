“Sono tua nipote, ho bisogno di soldi”, la truffa del telefono arriva a Varese

Sei a casa e squilla il telefono. Dall’altra parte una voce di ragazza dice di essere tua nipote e di trovarsi in difficoltà. Ha bisogno di soldi per pagarsi un tampone. Si vergogna a chiederli ai suoi genitori, ma le servono il prima possibile. Niente di tutto questo però è vero. È una truffa, ed è ciò che è capitato a una donna anziana di Varese nel pomeriggio di martedì 21 giugno.

Purtroppo non si tratta di un caso isolato. La vicenda ricalca infatti un tipo di truffa molto diffuso: il malvivente si finge un parente della vittima (spesso una persona anziana e sola) e cerca di estorcerle dei soldi con l’inganno. Un caso simile si era verificato solo pochi giorni prima a Travedona Monate (leggi l’articolo). Quella volta la truffatrice si era finta la nipote della vittima per chiederle dei soldi, affermando di averne bisogno per avviare una presunta attività.

Quello che però ha colpito la signora di Varese e i suoi parenti è la quantità di dettagli che la ragazza al telefono possedeva sulla loro famiglia. Questo nonostante i familiari della vittima avessero preso precauzioni per tutelare la loro riservatezza online. Una serie di informazioni a cui la ragazza al telefono è in qualche modo riuscita a entrare in possesso, e che ha utilizzato per rendere l’inganno il più credibile e accurato possibile.