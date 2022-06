Ultima campanella dell’anno, festa fuori dalle scuole di Legnano con petardi e fumogeni

Cori, fumogeni, petardi, caroselli di auto e motorini e qualche bottiglia di spumante stappata hanno salutato la fine dell’anno scolastico fuori dalle scuole superiori di Legnano, dove gli studenti si sono riversati mercoledì 8 giugno a festeggiare l’inizio della vacanze e, nel caso dei maturandi, la fine di un percorso lungo cinque anni.

I primi a terminare le lezioni sono stati gli studenti dell’Istituto Dell’Acqua, seguiti poco dopo da quelli del Liceo Galilei e per ultimi da quelli dell’Istituto Bernocchi, i più “vivaci” nei festeggiamenti.

La festa di fine anno, presidiata dagli agenti della Polizia Locale e dai poliziotti del Commissariato di Legnano, non ha però risparmiato momenti di tensione in via Diaz, dove qualche tafferuglio tra gli studenti ha richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine per calmare gli animi. In questo contesto, è stato segnalato da una lettrice anche il danneggiamento degli specchietti di alcune auto in sosta, già denunciato alle autorità.