Ultimi appuntamenti del Festival Archivifuturi

Prosegue il calendario delle inaugurazioni della prima edizione del Festival di Archivifuturi con l’appuntamento di sabato 11 giugno e l’inaugurazione di due importanti mostre: alle ore 16.00 al Borgo di Lucio Fontana a Comabbio verrà aperta al pubblico la mostra Lucio Fontana a Comabbio (sino al 28 agosto) con la visita esclusiva e di grande interesse all’atelier dell’artista.

Alle ore 18.00 alla Fondazione Giancarlo Sangregorio a Sesto Calende inaugura L’ambiente del corpo. Franco Fossa e la scultura tra forma e limite (sino al 31 luglio), una mostra che avvicina il visitatore al linguaggio esistenzialista di Fossa, capace di cogliere le contraddizioni della modernità.

L’ultima giornata del Festival, domenica 12 giugno, propone al pubblico tre altre importanti appuntamenti: alle ore 10.00 la vista guidata al Borgo di Arcumeggia e nel pomeriggio alle ore 15.00 la visita al Museo Innocente Salvini con la presentazione degli affreschi appena restaurati e l’apertura straordinaria dello studiolo dell’artista; chiude le giornate del festival l’inaugurazione della mostra Ogni giorno una parola dipinta. Silvio Zanella opere 1948-1966, al Museo Floriano Bodini di Gemonio alle ore 17.00 visitabile sino al 31 luglio.

MINITOUR

Sono sold-out tutte le giornate di tour gratuito, organizzato per partecipare alle attività e alle inaugurazioni in programma fino al 12 giugno 2022 nelle varie sedi del Festival, ma gli archivi e i musei della rete rimangono aperti al pubblico che potrà raggiungere autonomamente le sedi degli eventi, delle mostre e delle inaugurazioni.

Le mostre inaugurate nella settimana del Festival rimarranno aperte per tutta l’estate, proseguendo con le attività e con le aperture al pubblico

LABORATORI PER FAMIGLIE

Durante il Festival, per le famiglie si propone un divertente laboratorio di Mail Art.

In ogni sede sarà possibile realizzare un collage in formato cartolina utilizzando materiali speciali appartenenti ai diversi archivi. Partecipando ai laboratori in più sedi si potrà costruire una personale collezione di cartoline tutte diverse, souvenir dei posti unici che compongono la rete degli archivi.

GALLARATE, MUSEO MA*GA

domenica 12 giugno, laboratori di mail art Il grande giro dalle 15.30 alle 18.00 con accesso libero e continuo.

Alle 16.00 visita guidata alle mostre in corso Screens. Culture dello schermo e immagini in movimento e Un altro mondo si dischiude. Storia e arte in Italia 1948 e 1980.

NOVATE MILANESE, CASA TESTORI

sabato 11 giugno alle ore 16.00, solo su prenotazione: scoprire@casatestori.it

VARESE, FONDAZIONE MARCELLO MORANDINI

domenica 12 giugno dalle ore 15.00 alle 18.00, solo su prenotazione a info@fondazionemarcellomorandini.com

SESTO CALENDE, FONDAZIONE SANGREGORIO GIANCARLO

domenica 12 e domenica 19 dalle ore 15.00 alle 18.00, senza prenotazione

ARCUMEGGIA, IL BORGO DI ARCUMEGGIA

domenica 12 giugno alle ore 15.00, senza prenotazione

sabato 18 giugno alle ore 15.00 Caccia all’affresco, solo su prenotazione: info@arcumeggia.it

GEMONIO, MUSEO CIVICO BODINI

sabato 18 e sabato 30 luglio alle ore 16.30 (dai 14 anni), solo su prenotazione: didattica.museobodini@gmail.com

sabato 9 luglio alle ore 15.00 Laboratorio “Il mio archivio…ad arte” per bambini (8-13 anni), solo su prenotazione: didattica.museobodini@gmail.com