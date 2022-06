Ultimo fine settimana “da sogno” con il Cadegliano Festival Piccola Spoleto

Continua sabato 18 giugno nella splendida Cadegliano con lo spettacolo “Le donne dell’Odissea” Di Marta Ossoli alle h 20.30 (Piazza Municipio), il prestigioso Festival dedicato al M° Gian Carlo Menotti, noto compositore nato nel 1911 a Cadegliano nella casa oggi sede di Teatro Blu e fondatore del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Ecco il programma del terzo e ultimo weekend di Cadegliano Festival Piccola Spoleto.

Sabato 18 giugno – Cadegliano

ORE 17.00 – 19.00 – BIBLIOTECA COMUNALE

LABORATORIO – IL FILO DI ARIANNA

La Banca del Tempo – Laboratorio di uncinetto

Uno spazio/tempo per unire corpo, cuore e mente con mani sapienti attraverso l’uncinetto

ORE 19.30 Aperitivo

ORE 20.30 – PIAZZA MUNICIPIO

Introduce il Prof. Giulio Facchetti dell’Università dell’Insubria di Varese. Esposizione di quadri del M°

Luigi Bello accompagnata dalle poesie di Aleksandra Damnjanovic

SPETTACOLO TEATRO CONCERTO

L’ ALTRA META’ DEL MARE: LE DONNE DELL’ ODISSEA

recital con musica dal vivo

con Marta Ossoli (voce e canto), Silvia Mangiarotti (violino), Francesca Ruffilli (violoncello) dai testi di

Omero, V.M.Manfredi, M. Oliva, con i canti di Irene Papas

ORE 22.00 – Degustazione prodotti locali a cura dell’Agriturismo Brugolta

DOMENICA 19 GIUGNO – VICONAGO

ORE 17.00 – 18.00 – ORATORIO DI VICONAGO

LABORATORIO – IL FILO DI ARIANNA

La Banca del Tempo Lab. gratuito di tessitura per bambini (4-10)

Uno spazio/tempo per unire corpo, cuore e mente con mani sapienti attraverso la tessitura

ORE 18.00 – PIAZZA QUATTROCENTO A VICONAGO

SPETTACOLO PER BAMBINI

I GUARDIANI DELL’ OCA (CH)

I TRE PORCELLINI

Con Tiziano Feola e Zenone Benedetto – testo e regia Zenone Benedetto

ORE 19.00 – Degustazione prodotti locali

Ingresso agli Spettacoli: € 2,00 – gratuito fino ad anni 20

Prenotazione spettacoli e laboratori: info@teatroblu.it – 345 5828597

Tutto il programma su www.teatroblu.it

Il programma del Festival ha quest’anno come tema: La parità di genere attraverso il mito greco. “Parleremo di non discriminazione e di parità di diritti fra uomo e donna, tema di cui si rende necessario riflettere per la sua drammatica e assoluta attualità e lo faremo attraverso tutte le arti sceniche e figurative” continua Silvia Priori. “Le tre frazioni del nostro Comune, splendidi luoghi con vista mozzafiato sul lago Ceresio, Cadegliano, Viconago e Arbizzo, ospiteranno per i primi tre weekend di giugno (dal 4 al 19 giugno) spettacoli, laboratori, conferenze, mostre e degustazioni. Abbiamo coinvolto tutte le associazioni locali con l’obiettivo di celebrare attraverso diversi linguaggi artistici il Maestro Menotti e per porre l’attenzione su una tematica a lui certamente molto cara: la libertà di pensiero, la riduzione dell’emarginazione sociale e la parità dei diritti fra donne e uomini di ogni estrazione sociale e provenienza geografica e appartenenza religiosa.

Sabato 18 giugno h 20.30 in Piazza Municipio a Cadegliano con “LE DONNE DELL’ ODISSEA” recital con musica dal vivo con Marta Ossoli (voce e canto), Silvia Mangiarotti (violino), Francesca Ruffilli (violoncello) dai testi di Omero, V.M.Manfredi, M. Oliva, con i canti di Irene Papas. L’Odissea non è la storia del viaggio di un uomo: è la storia d’amore di molte donne. Innanzitutto c’è lei, Elena, il cui amore non corrisposto per Ulisse è causa di guerra e sciagura per tutti i greci, senza la quale l’Odissea non sarebbe esistita. Poi c’è Circe dominatrice, la maga che disprezza i maschi finché non ne incontra uno diverso da tutti gli altri: l’uomo dal multiforme ingegno. C’è Calipso, ninfa possessiva che, avvinta dalle sue stesse reti di seduzione, si innamora di Ulisse ma deve lasciarlo andare. E poi Nausicaa, principessa sognatrice immatura ma potente, che lo desidera come marito ma non osa nemmeno toccarlo. E naturalmente c’è lei, Penelope, la sposa che non si limita ad attendere il marito, ma gli è pari in astuzia e in caparbietà. In questo spettacolo, sono queste donne a cantare le peregrinazioni dell’eroe inquieto, ciascuna protagonista di una tappa della grande avventura, ribaltando la prospettiva unica del maschile nella polifonia del femminile: che conquista, risolve, combatte. L’eterno femminino si declina in tutte le sue sfaccettature in un alternarsi di punti di vista che fa vibrare di vita e di nuovi significati questo classico immortale.

Teatro Blu, ha sede nella villa Alfonso Menotti (1870), casa natale del Maestro Gian Carlo Menotti dal 1992. Nato nel 1989 l’associazione è impegnata in un’intensa attività di produzione, circuitazione, organizzazione e formazione teatrale. Ha prodotto negli ultimi trent’anni circa 40 spettacoli, che hanno circuitato in tutta Europa. E’ stata insignita di 5 medaglie di merito da parte dell’Ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e ha vinto diversi premi per la sua attività.