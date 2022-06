Ultimo giorno di premiazioni, sorrisi e saluti alla scuola Carducci di Gavirate

È stata una bellissima giornata di festa quella vissuta l’8 giugno da ragazzi, docenti e famiglie della scuola Carducci di Gavirate. Durante la mattina i professori si sono alternati sul palco per le tante premiazioni relative ai progetti e ai concorsi svolti durante l’anno. La vice preside Amelia Speringo ha accolto le classi in auditorium e dopo un breve saluto a nome della dirigente, ha dato la parola al prof. Francesco Codecasa, intrattenitore della mattina con il suo piglio e il suo humour, che ha inziato ringraziando l’Associazione di scacchi Esteban Canal di Cocquio per l’impegno e la passione con cui ha organizzato i laboratori pomeridiani. Il presidente Alessandro Bossi e l’istruttore Luca Gagliardini hanno consegnato i premi ai vincitori del torneo conclusivo elogiando i ragazzi ed esortandoli a continuare a praticare questo gioco stupendo.

A seguire, la prof.ssa Elena Ratti ha chiamato sul palco Rodolfo Rabolini del Cai di Gavirate che ha insegnato tutto l’anno nei laboratori di educazione ambientale; è stato proiettato il video con le immagini della gita in rifugio del 3-4 e 5 giugno a cui hanno partecipato una novantina di ragazzi, commossi, esaltati e orgogliosi di aver arrampicato e camminato insieme

Un saluto e un ringraziamento speciale è andato all’attrice Silvia Sartorio che collabora da tanti anni con la scuola e ha tenuto i laboratori di teatro. Anche se quest’anno non è stato possibile realizzare uno spettacolo, Silvia ha proposto esercizi, poesie e ha insegnato con passione ai ragazzi ad esprimere le loro emozioni e condividerle sul palco. Il pubblico dell’auditorium ha vissuto un momento particolarmente intenso e carico di commozione quando Silvia ha letto le toccanti poesie di alcuni ragazzi della scuola che hanno partecipato e vinto dei premi (secondo e terzo posto e un premio speciale della critica) al concorso Poeti in erba 2022 organizzato dal Museo e dal Comune di Malnate. Gli organizzatori del concorso si sono complimentati per la sensibilità e per la qualità delle poesie inviate. I ragazzi sono saliti sul palco per una meritata ovazione.

Le prof. sse Francesca Imperiali e Laura Oliva hanno poi chiamato tutti i partecipanti ai giochi matematici del Kangourou (nelle diverse categorie) che quest’anno ha avuto un’adesione notevole e ben promette per gli anni futuri.

Ancora tantissimi premi ed elogi da parte dei Lions di Gavirate: Francesca Fiorella e Salvo Trovato, insieme alla prof.ssa Elena Invernizzi, hanno presentato i vincitori del concorso per la Pace che hanno realizzato delle opere meravigliose e di grande talento.

Soddisfatto anche il prof. Volmer Armani di motoria che ha letto sul palco le classi vincitrici dei numerosi tornei sportivi organizzati all’interno della scuola.

Un ultimo progetto che è stato realizzato in via sperimentale quest’anno in due classi prime e che merita di essere ricordato è la “gara di debate”, tenutasi mercoledì 7 sempre in auditorium: i finalisti si sono affrontati a “suon di argomentazioni” mettendo in luce i pro e i contro di un tema assegnato dalle prof. sse Elena Ratti e Anna Renato davanti a una giuria composta da alunni più grandi, che si sono dimostrati giudici attenti e rigorosi. Molto bravi i ragazzi che, dopo aver svolto ricerche da soli e in gruppo, hanno esposto le loro idee e confutato quelle della squadra avversaria nel tempo prestabilito. Un progetto che continuerà anche il prossimo anno con la possibilità di gareggiare con il De Amicis di Busto Arsizio che porta avanti un analogo progetto.

E infine: un saluto speciale è stato dedicato alle quattro classi terze: «Sembra ieri che entravano alla Carducci…… e ora sono pronti per nuove avventure! Che dire? I ragazzi hanno tenuto un comportamento allegro, bello e pulito, senza schiamazzi e volgarità e al suono dell’ultima campanella, accompagnati dalla tromba del prof. Armani, hanno salutato la fine di un altro anno scolastico. La festa è poi proseguita nel pomeriggio al lago, nel tendone della Pro Loco, dove i ragazzi hanno cantato, suonato e mangiato insieme, grazie al mitico Comitato genitori che ha organizzato la cena, la lotteria e gli stand con il merchandising della scuola. Il tempo è stato clemente e così famiglie, prof e studenti hanno trascorso una bella serata di festa in un clima cordiale e gioioso. Molte le foto e gli scatti ricordo, soprattutto dei ragazzi delle terze, a cui il Comitato ha voluto regalare un buono omaggio. E allora……arrivederci al prossimo anno»