Ultimo giorno di scuola per le maestre Mina e Maria. L’abbraccio collettivo degli ex alunni di Morazzone

Hanno “tenuto per mano” intere generazioni: i bambini di Morazzone non hanno solo imparato a leggere e scrivere con loro. Sono cresciuti, si sono avvicinati a piccoli, educati, passi verso l’adolescenza.

E oggi, ultimo giorno di scuola, tocca proprio a questi bambini, diventati ormai adulti dire grazie alle maestre Maria Magnani e Mina Allegretti, una vita dedicata alla scuola, che oggi vanno in pensione. I ricordi si affollano, le testimonianze sono tante e noi ne abbiamo raccolte alcune. Eccole.

Mina direi che è un’istituzione a Morazzone. È stata la mia maestra delle scuole elementari e parliamo dell’anno 1985 in prima.

Ho dei bei ricordi ma più di ogni altra cosa posso dire che è stata una maestra ‘tosta ‘ …era difficile per tutti noi fare i furbetti!

Ecco nel mio caso da ex studente è capitata una cosa che non capita spesso: mi sono trovato con la mia maestra Mina per parlare del profitto scolastico non del mio, bensì del mio terzo figlio.

Purtroppo solo collegati in call, ma è stato ugualmente interessante e devo dire sono stato attento a non dire nulla di compromettente perché avrebbe potuto dirmi che la mela non è caduta lontana dall’albero ….

Ecco maestra di due generazioni e concluderei con un semplice ma sentito: grazie Maestra Mina!

Cara maestra Mina,

non saprei come iniziare questo pensiero se non che con un grandissimo “grazie”.

I miei primi cinque anni di scuola, quelli più pieni di scoperte, sono stati magnifici grazie a te, ai tuoi insegnamenti, sia di scuola che di vita, alla tua pazienza e al coraggio che ogni giorno infondevi in me, dandomi la spinta per essere sempre più curiosa e intraprendente.

Ora il tuo viaggio nelle classi si conclude, ma sappi che io (e sicuramente ogni alunno che tu abbia mai seguito), ti porto da 12 anni e ti porterò per sempre nel cuore come esempio di saggezza, gentilezza e forza.“Un insegnante ti prende per mano, ti tocca la mente, ti apre il cuore.”

Così è stato e per questo ti ringrazio tanto.

Cara Mina e Maria,

Pensate a questo tempo che avanza verso la conclusione di un percorso FORMATIVO ed EDUCATIVO di cui hanno potuto beneficiare fortunati bambine e bambini affidandosi ad una GUIDA sicura e e ricca di stimoli apprenditivi.

Nel percorso hanno potuto usufruire di una modalità di interpretare le forme multiple di apprendimento che permettono a ciascuno di riconoscersi nell’essenzialità del proprio modo di apprendere costruendo percorsi di riconoscimento delle proprie possibilità e offrendo vie multiple di espressione e ascolto reciproco, con finalità di costruire il proprio bagaglio.

A voi auguro buon tempo di riposo e di gioia condivise non solo in famiglia ma in una comunità che sa e saprà apprezzare e riconoscere il vostro valore educativo e formativo.

BUON NUOVO TEMPO care amiche con l’affetto di sempre❤️

Santina

Cara maestra Maria

Non è semplice riassumere in poche righe tutti gli anni che hai dedicato alla scuola di Morazzone ed ai tuoi alunni….

Quanti ne hai visti passare? Ognuno di loro conserva nel proprio cuore un ricordo speciale della mitica maestra Maria!

Il tuo insegnamento non è stato solo didattico ma è stato un insegnamento di vita. Personalmente da mamma di una tua alunna vorrei dirti GRAZIE GRAZIE di cuore

N.

Alle care maestra Mina e Maria, grazie perché avete guidato i nostri passi, perché ci avete aiutato a crescere .

La bontà, la pazienza e la dedizione erano, e sono, il loro strumento di lavoro, di più ancora che del gessetto per la lavagna .