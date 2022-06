Un incontro per conoscere la “Varese risorgimentale e Dna della costituzione”

Martedì 28 giugno a Varese presso la sede dell’Associazione nazionale carabinieri, in via Romagnosi 9, alle ore 18 si terrà una tavola rotonda dal titolo “Varese risorgimentale e Dna della costituzione”. L’evento, organizzato dal Centro Storico Italiano, che gode del patrocino della presidenza nazionale del Centro Turistico Giovanile, ed è in partenariato con il Comune di Varese, conclude, per il primo semestre 2022, il ricco ciclo delle manifestazioni dedicate a “Costituzione e poesia per sconfiggere le mentalità mafiose“.

Per l’occasione i lavori saranno introdotti da Roberto Leonardi, presidente dell’Associazione nazionale carabinieri sezione di Varese, cui faranno seguito una relazione a cura della professoressa Albertina Galli, guida abilitata e gli interventi di Luigi Barion, presidente dell’Associazione Varese per l’Italia 26 maggio 1859, e di Leonardo Tomassoni presidente Associazione mazziniana italiana di Varese.

Pietro Panzera, presidente del Centro storico italiano, auspica, dopo l’interessante visita guidata alla Varese risorgimentale, con l’attenta osservazione del quadro del Pagliano custodito a Villa Mirabello, una larga partecipazione di soci e simpatizzanti.