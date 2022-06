Un martedì a rischio temporali sul Varesotto. Allerta gialla della Regione

Giornata da “allerta meteo gialla” sul Varesotto quella di oggi, martedì 28 giugno, a causa delle perturbazioni attese su tutta la provincia dei Sette Laghi. A diramare l’allerta di Protezione Civile è stata la Regione Lombardia nel bollettino pubblicato ieri.

Nel documento si parla di «attese precipitazioni diffuse e localmente abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in particolar modo nel pomeriggio e in serata. Si prevede, già dal mattino, possibilità di locali rovesci o temporali, con maggiore probabilità su Alpi e Prealpi».

Il grosso della perturbazione è infatti atteso nelle ore pomeridiane a partire da Ovest verso Est: «Moderata probabilità di fenomeni intensi con possibilità di precipitazioni abbondanti e persistenti, specie lungo le Prealpi».

Il consueto bollettino emesso dal Centro Geofisico Prealpino e pubblicato su VareseNews parla di «Nuvolosità irregolare al mattino con ancora qualche schiarita, poi molti cumuli. Probabili rovesci e temporali anche di forte intensità in esaurimento nella notte. Temperature in diminuzione. Vento in quota moderato da Sud poi da Ovest, al suolo debole variabile. Raffiche sotto temporale».

Per quanto riguarda le temperature, la minima di oggi dovrebbe aggirarsi tra i 15° e i 18° C mentre la massima arriverà a 26°-29° C.