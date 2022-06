Un minuto di silenzio al consiglio comunale di Luino per il ricordo di Andrea Rossi

C’era stata, anni fa, la proposta di “autotassarsi” del gettone di presenza da parte dei consiglieri comunali per aiutare Andrea Rossi, il giovane gravemente malato che fino all’ultimo ha lottato per salvarsi. E lo stesso consiglio comunale giovedì sera ha reso omaggio al «giovane guerriero», che non ce l’ha fatta ma che ha insegnato tantissimo alla città che martedì scorso si è svegliata con le lacrime.

«Una partita vinta dalla città dal punto di vista umano», è stato ricordato, ma che ha lasciato una grande voragine fra i parenti, gli amici e i tantissimi conoscenti che hanno seguito Andrea nei suoi viaggi e nelle sue cronache leggere e divertenti che spesso regalava sui social in maniera scanzonata.

Per questo l’applauso del consiglio comunale di Luino in apertura di seduta è stato un fatto di grande cuore, sincero e affettuoso, seguito alla lettura di un messaggio.

Domani, venerdì 24 giugno, si terranno i funerali del ragazzo sul lungolago di Luino.