Una giornata con Il Gioco di inOrto per l’alimentazione sana dei bambini

L’appuntamento con il gioco della Fondazione Bonduelle è per sabato 11 giugno (turni alle 10-11-16-17) presso il negozio Città del sole di via Carlo Croce 5

Partirà sabato 11 giugno dal negozio Città del sole di Varese (via Carlo Croce 5) il tour di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura de Il Gioco di inOrto organizzato dalla Fondazione Louis Bonduelle in collaborazione con Città del sole, la catena di negozi del gioco creativo che propone un’ampia offerta di giocattoli per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni. L’iscrizione è gratuita e i bambini verranno suddivisi in diversi turni (ore 10, 11, 16, 17) per assicurare l’ottimale svolgimento del gioco all’interno del negozio.

Il Gioco di inOrto è un’attività educativa ludica pensata nel 2012 da Fondazione Louis Bonduelle per sensibilizzare i bambini sull’importanza del consumo di verdura e frutta – nel quadro di un’alimentazione sana ed equilibrata – attraverso attività mirate alla scoperta dell’importanza di non sprecare cibo e risorse. Nel corso degli anni il Gioco ha sensibilizzato oltre 3.000 bambini.

“Siamo davvero contenti di riproporre la collaborazione con Città del sole per far conoscere le attività de Il Gioco di InOrto”, dichiara Laura Bettazzoli, Fondazione Louis Bonduelle. “Da ormai dieci anni con questa attività abbiamo sensibilizzato oltre 3.000 bambini e vogliamo riproporla proprio perché è fondamentale rendere consapevoli i più piccoli sulla riduzione dell’impatto di tutti noi sull’ambiente, sulla tutela e il rispetto della natura e sull’adozione di stili di vita corretti per ridurre i danni provocati all’ambiente”.

Accanto alle attività di preparazione del terreno, semina, cura e raccolta delle piantine, i piccoli partecipanti (6-12 anni) vengono coinvolti in giochi interattivi per rivalutare elementi altrimenti considerati scarti di nessun valore quali, ad esempio, le foglie delle zucchine in cottura o gli avanzi di frutta e verdura per la preparazione del compost, imparando così l’importanza delle proprie azioni in ambito alimentare.

“Città del sole, che da cinquant’anni si pone come obiettivo di accompagnare la crescita dei bambini attraverso il gioco creativo, è entusiasta di tornare a collaborare con la Fondazione Louis Bonduelle nell’impegno di avvicinare i più piccoli alla conoscenza del mondo delle verdure e della corretta alimentazione con un’attività ludica e divertente”, hanno aggiunto da Città del sole.

Fondazione Louis Bonduelle è da sempre impegnata nella promozione delle verdure nel quadro di una sana e corretta alimentazione. L’impegno nell’attività di sensibilizzazione per ridurre gli sprechi alimentari ha trovato una ulteriore concretizzazione tre anni fa, quando la Fondazione ha lanciato Riciblog (https://www.riciblog.it/), il blog realizzato per informare e incoraggiare gli utenti a adottare semplici pratiche quotidiane che evitano lo spreco alimentare e favoriscono il riuso intelligente degli scarti.